Bản tin Hình sự: Quan hệ với 'bạn gái nhí', thầy giáo người nước ngoài lĩnh án

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC tiếp tục bị khởi tố trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước trị giá 73 tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nhàn cùng đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC. Tuy nhiên, do bà Nhàn bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đặc biệt với bị can này. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ phát hiện cô gái tử vong trong căn hộ thuộc chung cư Rose Town (Hoàng Mai, Hà Nội) cùng bạn trai nghi sử dụng ma túy, qua điều tra xác định Nguyễn Hà Phúc (SN 1987, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) và chị B. xảy ra mâu thuẫn ở sảnh chung cư do nghi ngờ chị B. quan hệ tình cảm với người khác. Sau khi 2 người lên phòng, Phúc khoá trái cửa và tiếp tục chửi mắng, có hành động đánh chị B. Kết quả pháp y tử thi nạn nhân tử vong do bị dập gan và phù phổi. (Xem chi tiết)

Đào Thị Như Lệ (46 tuổi, trú 92 Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà) là một đại gia bất động sản có tiếng ở TP Đà Nẵng nhưng do làm ăn thua lỗ, vay mượn của nhiều người, mất khả năng chi trả nên vỡ nợ với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền, bị các chủ nợ hối thúc, Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh (46 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) là nhân viên hợp đồng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho mình “mượn” 19 sổ đỏ của người dân để đưa cho chủ nợ nhằm giãn nợ. HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Ngọc Anh mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Trong khi đó, Lệ bị tuyên tù chung thân. (Xem chi tiết)

Trong khi nhậu tại quán Hoa Rừng (khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một nhóm thanh niên khoảng 5 người (chưa xác định nhân thân) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến. Đặng Minh C. (26 tuổi) bị các đối tượng trong nhóm dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người gục ngã tại chỗ và tử vong. Công an TP Đồng Xoài đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Lê Đức Pháp (32 tuổi, trú Hòa Phước, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là nhân viên thử việc tại một ngân hàng đã lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu vay, cần vốn gấp, giải ngân nhanh để chiếm đoạt tài sản, sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Pháp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Sóc Trăng chuyển hồ sơ và cáo trạng đến TAND TP Sóc Trăng để đưa ra xét xử Nguyễn Thanh Nhàn (42 tuổi, ngụ khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng) cùng 16 người khác về tội tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, Nhàn với 4 đồng phạm đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc tại Sóc Trăng dưới hình thức số lô, đề. Hằng ngày, Nhàn với một số đồng phạm nhận số lô, đề của hàng chục nhánh cấp dưới để phân định được thua thông qua kết quả xổ số các đài miền Nam, Trung và Bắc. Trong đó, Nhàn nhận lô đề của 32 người để giao lại cho 5 cấp trên. Tài liệu cho thấy từ 18/6 đến 26/11/2021, nhóm của Nhàn đánh bạc với tổng số tiền hơn 105 tỷ đồng. Trong đó, Nhàn thu lợi bất chính gần 1,1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù đối với nam bị cáo người nước ngoài (47 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ và Israel) về tội Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/7/2020, bị cáo gặp và quen biết với em H. (SN 2005, quốc tịch Pháp, sinh sống ở TP Thủ Đức). Sau đó, cả hai quan hệ tình dục nhiều lần ở nhiều nơi. Phát hiện sự việc, mẹ em H. đã làm đơn tố cáo và thầy giáo bị bắt giữ.