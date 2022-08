Sóc Trăng truy tố 17 người trong đường dây đánh bạc hơn 105 tỷ đồng

TPO - Ngày 17/8, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng chuyển hồ sơ và cáo trạng đến TAND TP Sóc Trăng để đưa ra xét xử Nguyễn Thanh Nhàn (42 tuổi, ngụ khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng) cùng 16 người khác về tội tổ chức đánh bạc.

Theo cáo trạng, Nhàn với 4 đồng phạm đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc tại Sóc Trăng dưới hình thức số lô, đề. Hằng ngày, Nhàn với một số đồng phạm nhận số lô, đề của hàng chục nhánh cấp dưới để phân định được thua thông qua kết quả xổ số các đài miền Nam, Trung và Bắc. Trong đó, Nhàn nhận lô đề của 32 người để giao lại cho 5 cấp trên.

Tài liệu cho thấy từ 18/6 đến 26/11/2021, nhóm của Nhàn đánh bạc với tổng số tiền hơn 105 tỷ đồng. Trong đó, Nhàn thu lợi bất chính gần 1,1 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Sóc Trăng quyết định truy tố Nguyễn Thanh Nhàn và Dương Mỹ Huỳnh về tội " Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại điểm b khoản 2, Điều 322 Bộ Luật Hình sự. Các bị can còn lại cũng bị truy tố cùng tội danh theo khoản 1.

Liên quan đến vụ án, một số người liên quan đã được Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an TP Sóc Trăng tách ra để điều tra trong một vụ án khác. Mặt khác, một số bị can trong vụ án này cũng đang bị điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và cho vay lãi nặng.