Ông trùm 'tập đoàn' cờ bạc 30.000 tỷ đồng đã tử vong

Chiều nay (16/8), sau gần một ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bị cáo Bùi Xuân Công (27 tuổi, quê Ninh Bình), Đỗ Trang Linh (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và 73 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đã kết thúc với quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát. Theo HĐXX, tại phiên tòa, do phát sinh một số tình tiết, cần điều tra làm rõ. Ngoài ra, 1 bị cáo tại ngoại hầu tòa vắng mặt không lý do, nên HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án. Theo cáo trạng, thông qua các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com, 11bet.com, 188bet.com... các bị cáo tổ chức đánh bạc tại TPHCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước với quy mô lớn. Các trang web cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, được người nước ngoài đăng ký hoạt động tại nhiều nước. Một nhóm người nước ngoài đã cấu kết với nhiều người trong nước đứng ra lập tài khoản làm đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn đánh bạc và mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ người đánh bạc dưới hình thức xổ số number game, chơi bài baccarat và cá cược bóng đá. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng. Ngoài ra, để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, nhà cái sẽ khuyến khích tiền thưởng, từ 20% đến 40%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua. Nếu con bạc thua 100 triệu đồng thì người tổ chức đánh bạc được hưởng lợi 25 triệu đồng. Cáo trạng nêu, Cơ quan CSĐT xác định Chiu Hao Cheng là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc và số tiền giao dịch qua tài khoản đường dây đánh bạc này lên đến 30.000 tỷ đồng. Tháng 3/2017, Chiu Hao Cheng đến Việt Nam lập Công ty quảng cáo Allwin, có trụ sở ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, rồi tuyển hàng chục nhân viên người Việt vào làm việc. Những nhân viên này có nhiệm vụ quảng cáo, lôi kéo , hướng dẫn khách chơi đánh bạc qua các trang web của chúng. Đường dây đánh bạc này bị ngăn chặn khi ngày 23/4/2019, hơn 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động đã khám xét khẩn cấp, triệu tập và bắt giữ các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây trên tại Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau… Cáo trạng cũng nêu, đối tượng cầm đầu Chiu Hao Cheng, ngày 27/10/2021 do nhiễm COVID -19 nên Cheng đã tử vong, Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Chiu Hao Cheng.