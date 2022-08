Nữ đại gia bất động sản Đà Nẵng vỡ nợ 1.300 tỷ lãnh án chung thân

TPO - Đào Thị Như Lệ nhờ Dương Thị Ngọc Anh lấy 19 sổ đỏ của dân gửi tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà để gán nợ bị tuyên án chung thân.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Dương Thị Ngọc Anh (46 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Đào Thị Như Lệ (46 tuổi, trú 92 Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị tuyên 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, 1 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tù chung thân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là chung thân.

Dương Thị Ngọc Anh là nhân viên hợp đồng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà. Tháng 4/2020, do thiếu tiền, lợi dụng nhiệm vụ được phân công, Anh lấy 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) của người dân đưa cho Lệ và được Lệ cho vay 1 tỷ đồng.

Đào Thị Như Lệ là một đại gia bất động sản có tiếng ở TP Đà Nẵng nhưng do làm ăn thua lỗ, vay mượn của nhiều người, mất khả năng chi trả nên vỡ nợ với số tiền khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền, bị các chủ nợ hối thúc, Lệ nhờ Anh tiếp tục đưa cho mình “mượn” sổ đỏ của người dân để đưa cho chủ nợ nhằm giãn nợ. Để Anh tin tưởng, Lệ hứa khi bán được lô đất làm dự án xây dựng Khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương (Đà Nẵng) thì sẽ giải quyết các khoản nợ này và giúp Anh vốn làm ăn, trả nợ.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, tổng cộng có 25 sổ đỏ và hồ sơ liên quan được tiếp nhận xử lý tại cơ quan này bị mất.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong số 25 sổ đỏ bị mất, Anh đưa cho Lệ 19 sổ, để thất lạc 5 giấy cùng hồ sơ gốc trong quá trình làm việc và 1 giấy cùng hồ sơ gốc do bà H. (nhân viên chi nhánh) làm thất lạc trong quá trình làm việc. Cơ quan công an làm việc với những người liên quan và thu giữ 22 GCN, trong đó có 19 giấy Anh đưa cho bà Lệ.