Thủ đoạn của băng nhóm cưỡng đoạt tiền tiểu thương ở chợ đầu mối

TPO - Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ một băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương ở chợ Mía, thành phố Bắc Giang.

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một băng nhóm “núp bóng' doanh nghiệp hoạt động phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” bằng hình thức “bảo kê”, thu tiền của các tiểu thương kinh doanh và lái xe ô tô tại khu vực chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả), xã Tân Mỹ, thành Bắc Giang.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành phá án và tổ chức bắt giữ 4 đối tượng có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” tại khu vực chợ Mía. Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Nhận đang bỏ trốn khỏi địa phương, Công an tỉnh Bắc Giang quyết định truy nã và tổ chức lực lượng truy bắt.

Quá trình điều tra xác định, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận đã chỉ đạo các đối tượng đe dọa và ép các tiểu thương tại chợ phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Chu Bá Huy (số điện thoại: 0912.236.016).