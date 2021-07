Phá băng nhóm cho vay lãi nặng quy mô lớn ở Hà Nội

TPO - Hai đường dây cá độ bóng đá có tổng số tiền giao dịch lên tới 150 tỷ đồng do các đối tượng ở Huế và Quảng Nam cầm đầu vừa bị công an các địa phương này triệt phá.

TPO - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thu Hà (50 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can đối với Lê Thế Thắng, một trong những thành viên khởi tạo trang Fanpage “Báo sạch” trên mạng xã hội Facebook.

TPO - Trong lúc lực lượng y tế Trại tạm giam Chí Hòa thăm khám cho số can phạm, một số can phạm lợi dụng kích động số can phạm làm reo, gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. Cảnh sát đã ổn định tình hình.