Bản tin Hình sự: Nghịch tử phóng hỏa đốt nhà sau khi nghe 'lỏm' cuộc điện thoại của mẹ

TPO - TIN NÓNG ngày 23/8: Truy tố nữ sinh giết cha ruột bằng Xyanua và người bán chất độc; Nghi phạm vụ một phụ nữ ở Bắc Giang bị chém dã man qua đời do uống thuốc diệt cỏ; Người phụ nữ tử vong nghi bị chồng bạo hành; Nghịch tử thiêu rụi nhà sau khi nghe 'lỏm' cuộc điện thoại của mẹ...

Viện KSND huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã có cáo trạng truy tố Nay Y Hùng (SN 1996) về tội “Hủy hoại tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Hùng gọi điện mượn 5 triệu đồng của mẹ để trả nợ, nhưng bị từ chối. Sau đó, lo ngại Hùng vào nhà tìm kiếm tiền nên bà Góa điện thoại kêu cháu là Nay Úc mang toàn bộ số tiền vừa mới bán thửa đất đi cất giấu. Nghe “lỏm” cuộc điện thoại, Hùng tiếp tục mượn tiền mẹ nhưng vẫn không được. Bực tức, Hùng đi mua xăng rồi phóng hỏa, thiêu rụi căn nhà gỗ, mái ngói cùng một số vật dụng trong gia đình, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rick World (Campuchia), Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, qua điều tra, đơn vị đã xác định được 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành phố. Cũng theo vị lãnh đạo này, hầu hết các nạn nhân bị bóc lột sức lao động nhưng trả lương không đúng như thỏa thuận hoặc không được trả lương.Ngoài ra, họ còn bị ép thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao như: lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng…bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc rất lớn. (Xem chi tiết)

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất độc”, “Hủy hoại tài sản”. Linh là người đã dùng chất Xyanua đầu độc chết cha ruột gây bất bình trong dư luận vào hồi tháng 1/2022. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Đinh Hữu Hải (SN 1981) dùng dao sát hại chị N.T.L (SN 1982), công an Bắc Giang cho biết Hải vừa tử vong do uống thuốc diệt cỏ trước thời điểm bị bắt. Theo điều tra, chị L và người thân có mở một cửa hàng bán cà phê, giải khát ở thị trấn Cao Thượng. Hải thường xuyên đến quán uống cà phê nên hai người nảy sinh tình cảm yêu đương, mặc dù mỗi người đều đã có vợ chồng, con cái. Gần đây, do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông nên Hải dùng dao sát hại chị L. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Định đã tiếp nhận hồ sơ gói thầu thuộc Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài (TP Quy Nhơn) do Thanh tra tỉnh này chuyển đến. Trước đó, Thanh tra tỉnh này phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với gói thầu thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Trần Thị Kỷ, đường Phạm Ngũ Lão, hẻm 50 và đối diện hẻm 50 thuộc Công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cướp tài sản”, tạm giam 4 tháng đối với bốn đối tượng trong vụ “xin” bánh trung thu về biếu đại ca gây xôn xao dư luận. Trước đó, Mai Hoàng Phước (SN 2001), Nguyễn Thành Nhân (SN 2001), Nguyễn Đức Trí Dũng (SN 2000) và Nguyễn Minh Dũng (SN 2000) rủ nhau đi ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đến một cửa hàng bánh trung thu ven Quốc lộ 13, giật tung bạt che trước cửa hàng, sau đó Nhân xông vào lấy đao đe dọa nhân viên và chiếm đoạt được 5 hộp bánh trung thu, 2 lồng đèn rồi bỏ đi. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang điều tra nguyên nhân tử vong của chị M.T.Q (32 tuổi). Trước đó, ông Mai Phúc Thái (74 tuổi) trình báo về việc con gái ông là chị Q phải nhập viện cấp cứu. Ông Thái nghi ngờ con gái bị chồng là Trần Văn Toán (34 tuổi) bạo hành. (Xem chi tiết)

Sáng 23/8, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên dưới hồ Đầm Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) và nhân chứng cho biết, tại khu vực này từng xảy ra lời qua tiếng lại giữa hai nhóm thanh niên đá bóng. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, tuổi ngoài 20, trên người không có giấy tờ tùy thân. Do đó, lực lượng chức năng đang xác định danh tính nạn nhân đồng thời điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)