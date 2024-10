Anh Minh vượt cắt, Đức Sơn dừng bước tại giải golf châu Á -Thái Bình Dương

TPO - Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh vượt qua cắt loại thành công tại giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương 2024.

Do điều kiện thời tiết mưa và sương mù dày đặc ảnh hưởng đến tầm nhìn, vòng 2 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương (AAC) 2024 dự kiến diễn ra ngày 4/10 buộc phải lùi lịch thi đấu xuống một ngày. Đa số các VĐV đều không thể hoàn thành vòng 2, trong đó có hai đại diện của Việt Nam là Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đức Sơn.

Trở lại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản) hôm nay, Anh Minh vẫn giữ được phong độ và thi đấu ổn định. Golfer sinh năm 2007 ghi 2 birdie và có 2 bogey, qua đó khép lại ngày thi đấu thứ 2 với điểm even par và giữ vững tổng điểm -1.

Đại diện còn lại của Việt Nam là Nguyễn Đức Sơn đã hoàn thành vòng 2 với kết quả 73 gậy (+3). Anh ghi 2 birdie ở hố 7 và 18, đồng thời mắc 5 bogey. Sau ngày thi đấu đầu tiên đánh 78 gậy (+8), Đức Sơn có tổng điểm 151 gậy (+11) sau 2 vòng.

Với điểm cắt loại được xác định ở mốc +7, Nguyễn Anh Minh có lần thứ 3 liên tiếp vượt qua nhát cắt, trong khi Nguyễn Đức Sơn phải dừng chân sớm tại giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương năm nay.

Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương (AAC) 2024 diễn ra tại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản), quy tụ 120 golfer nghiệp dư hàng đầu đến từ 40 quốc gia châu lục tham gia tranh tài.

Đây không chỉ là sự kiện danh giá dành cho các tay golf nghiệp dư ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cạnh tranh danh hiệu, mà còn trao cơ hội cho những người chơi xuất sắc nhất thi đấu tại các giải major danh tiếng thế giới.

Nhà vô địch giải sẽ nhận tấm vé đặc cách tham dự The Masters và The Open năm 2025. Ngoài ra, người về nhì cũng sẽ giành quyền tham dự vòng loại của The Open 2025.