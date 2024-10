Anh Minh chung nhóm đấu với 2 golfer hàng đầu Trung Quốc và Nhật Bản tại giải châu Á- Thái Bình Dương

TPO - Golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ tranh tài với nhiều golfer nghiệp dư hàng đầu châu lục tại Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương 2024.

Giải vô địch golf nghiệp dư châu Á- Thái Bình Dương (AAC) 2024 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3- 6/10 tại sân Taiheiyo Club Gotemba (Nhật Bản), quy tụ 120 golfer nghiệp dư hàng đầu đến từ 40 quốc gia châu lục tham gia tranh tài.

Đây không chỉ là sự kiện danh giá dành cho các tay golf nghiệp dư ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cạnh tranh danh hiệu, mà còn trao cơ hội cho những người chơi xuất sắc nhất thi đấu tại các giải major danh tiếng thế giới.

Nhà vô địch giải sẽ nhận tấm vé đặc cách tham dự The Masters và The Open năm 2025. Ngoài ra, người về nhì cũng sẽ giành quyền tham dự vòng loại của The Open 2025.

Theo danh sách ban đầu, Việt Nam có 3 đại diện góp mặt, tuy nhiên do gặp trục trặc về visa nên Lê Khánh Hưng đã không thể đến Nhật Bản. Do đó, Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đức Sơn sẽ là 2 golfer của Việt Nam tranh tài tại AAC 2024.

Tại vòng 1, Anh Minh sẽ chung nhóm đấu với Xihuan Chang của Trung Quốc và Masato Sumiuchi của Nhật Bản. Hai tay golf này không hề xa lạ với golf Việt Nam và cả hai đều là golfer nghiệp dư số 2 tại đất nước của mình.

Xihuan Chang là đồng đội của Anh Minh trong đội hình tuyển Quốc tế thi đấu tại Junior Presidents Cup 2024 vừa kết thúc ở Canada. Xa hơn, Chang chính là người đã loại Anh Minh tại tứ kết US Junior Amateur 2024 hồi tháng 7. Đây cũng là hai golfer duy nhất không phải người Mỹ lọt vào vòng tứ kết giải đấu này.

Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), Chang đang đứng vị trí 35, hơn 46 bậc so với Anh Minh (hạng 81).

Trong khi đó, Masato Sumiuchi là golfer nghiệp dư có thành tích tốt nhất tại Asiad 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm ngoái. Tháng 4 vừa qua, Masato Sumiuchi giành ngôi Á quân Faldo Series Asia Grand Final 2024.

Nhà vô địch giải đấu kể trên chính là Nguyễn Đức Sơn, đồng đội của Anh Minh tại ACC lần này. Đây là lần đầu Đức Sơn tranh tài tại ACC. Golfer 17 tuổi sẽ ra quân cùng Yutaka Toyoshima của Nhật Bản và Amadeus Christian Susanto đến từ Indonesia.