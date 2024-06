Nguyễn Anh Minh đua vô địch với con trai Tiger Woods tại Mỹ

TP - Golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu với Charlie Woods, con trai của huyền thoại Tiger Woods, tại giải US Junior 2024.

US Junior là một trong những giải đấu danh giá nhất dành cho các golfer trẻ ở Mỹ, do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức lần đầu vào năm 1948. Năm 2016, USGA đã thực hiện một thay đổi lớn, cho phép các VĐV dưới 19 tuổi trên toàn thế giới đủ điều kiện tham dự. Từ mùa giải 2017, nhà vô địch US Junior được đặc cách nhận “tấm vé vàng” để tham dự giải major US Open. Với bề dày lịch sử lâu đời, rất nhiều các golfer từng vô địch giải đấu này như Tiger Woods, Scottie Scheffler, Jordan Spieth...đã vươn lên đỉnh cao trở thành các tay golf chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.

Trong mùa giải thứ 76, US Junior 2024 quy tụ 264 golfer trẻ khắp thế giới, tranh tài trên sân golf Oakland Hills Country Club, thành phố Bloomfield Township, Michigan từ ngày 22 - 27/7. Sân golf này là một trong những điểm đến phổ biến cho các giải đấu quốc tế và đã nhiều lần tổ chức các giải major. Sau hai vòng đấu gậy, 64 golfer xuất sắc nhất sẽ thi đấu đối kháng loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Thật tuyệt vời khi golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh được USGA gửi thư mời tham dự giải, nhờ những thành tích nổi bật trong nước và quốc tế thời gian qua. Đây là một cột mốc đáng nhớ với Anh Minh và cả golf Việt Nam nói chung. Với việc được tham dự một giải đấu quan trọng như thế này, golfer sinh năm 2007 sẽ có cơ hội đối đầu và học hỏi từ những tay golf trẻ hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Sự xuất hiện đáng chú ý nhất tại giải là Charlie Woods, con trai của huyền thoại Tiger Woods. Tại giải đấu vòng loại của USGA mới đây, golfer 15 tuổi đã đánh 71 gậy (-1) trên sân golf Eagle Trace Golf Club để vượt qua 85 golfer khác và giành quyền tham dự US Junior 2024. Con trai của huyền thoại Tiger Woods chia sẻ, đây là giải đấu có ý nghĩa rất lớn và golfer 15 tuổi đặt mục tiêu giành chức vô địch, để hướng tới giải major US Open trong tương lai.

Hiện tại, Anh Minh đang có mặt tại Vinpearl Golf Nam Hội An tham dự giải vô địch nghiệp dư nam quốc gia mở rộng (VAO) 2024. Golfer sinh năm 2007 vừa đón tin vui khi đạt được thứ hạng tốt nhất trong sự nghiệp. Trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) mới cập nhật, Anh Minh nhảy vọt 20 bậc và vươn lên hạng 90 thế giới, trở thành golfer Việt Nam duy nhất lọt top 100 thế giới. Điều này sẽ tạo động lực lớn giúp golfer sinh năm 2007 hướng đến US Junior 2024 với kết quả tốt nhất. Bên cạnh Nguyễn Anh Minh, golf Việt Nam còn có một đại diện khác được mời dự giải là HCV SEA Games Lê Khánh Hưng.

Ông Vũ Nguyên, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam chia sẻ, được tham gia thi đấu ở US Junior là vinh dự rất lớn cho hai đại diện ưu tú của golf Việt Nam. Đây là một đấu trường rất khắc nghiệt và người vô địch ở giải đấu có cơ hội thi đấu ở US Open, niềm mơ ước của bất kỳ golfer nào. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai golfer trẻ của Việt Nam tham dự ở US Junior sẽ đạt được thành tích tốt nhất.