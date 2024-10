Hải quan Nội Bài liên tiếp phát hiện người nước ngoài giấu kim loại màu vàng nhập cảnh

TPO - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) liên tiếp phát hiện du khách người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng trên người, có tổng trọng lượng lên tới hàng kg từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Tối 4/10, thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đơn vị vừa phát hiện thêm một du khách người nước ngoài giấu các thỏi kim loại màu vàng (nghi là vàng) trong người và hành lý nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, chiều cùng ngày, tại khu vực kiểm soát an ninh, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện ông H. (quốc tịch nước ngoài) trên chuyến bay từ Châu Á tới Hà Nội có kim loại trên người.

Qua kiểm tra, trên người ông H. mang theo 6 mảnh kim loại màu vàng với khối lượng khoảng 3kg.

Ngay sau đó, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản, niêm phong tang vật. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác xử lý theo quy định.

Ông Phùng Quang Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, thủ đoạn của người này rất tinh vi. Các thỏi kim loại được cắt nhỏ và giấu trên người để tránh bị phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài cũng phát hiện anh C. quốc tịch nước ngoài di chuyển trên chuyến bay từ một nước Châu Á đi Hà Nội.

Khi qua khu vực kiểm soát an ninh, soi chiếu lực lượng chức năng phát hiện anh C. có giấu kim loại trong người. Tại phòng kiểm tra, anh C. lấy trong vùng kín và trong 2 đế giày 3 thỏi kim loại nghi là vàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.