[CLIP] Người đàn ông ngoại quốc moi thỏi kim loại màu vàng ký hiệu 9999 ra khỏi vùng kín

TPO - Đêm 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an huyện Phúc Thọ tổ chức kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trên sông Hồng.