[CLIP] Cảnh sát truy đuổi 2 tàu hút cát trái phép trong đêm

Ngày 26/9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau thời gian trinh sát, mật phục, khoảng 21h15 ngày 25/9, đơn vị chủ trì, tổ chức lực lượng phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - ma túy, Công an huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra, bắt giữ 2 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký VR07033693 có 3 người gồm: P.V.Đ (1977, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), T.V.A (SN1987, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và P.V.A (SN 2002, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm, hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP-1959 đang neo đậu kế bên. Kiểm tra phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP-1959 phát hiện có 2 người gồm: N.V.M (SN 1986) và K.V.T (SN 1992) cùng trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Làm việc với cơ quan Công an, anh M. xuất trình giấy chứng nhận thuyền trưởng hạng T1. Trên khoang chứa hàng có khoảng 200m3 cát. Qua làm việc, cả 5 người có mặt trên 2 phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ 2 phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 200m3 cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định. Thanh Hà