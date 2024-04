Nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM được 'biếu' 1,9 tỷ đồng

TPO - Cơ quan điều tra cho rằng, quá trình thực hiện dự án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, nguyên Phó giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM dù biết rõ sai phạm nhưng vẫn chỉ đạo thuộc cấp làm trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cựu giám đốc Sở hưởng lợi bất chính gần 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ vi phạm đấu thầu ở Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM (thuộc Sở NN&PTNT TPHCM).

Trong kết luận, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) cùng 13 đồng phạm về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;...”.

Theo cơ quan điều tra, năm 2014, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với 3 giai đoạn, tổng trị giá gần 425 tỷ đồng.

Điều tra cho rằng, sau khi gặp nhau ở lễ khánh thành khu nuôi cấy mô của Trung tâm, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận với bị can Dương Hoa Xô (cựu Giám đốc Trung tâm) để cho Công ty AIC trúng thầu thực hiện 10 gói thầu thuộc dự án 12 phòng thí nghiệm của Trung tâm.

Sự giúp đỡ của bị can Xô tạo điều kiện Công ty AIC trúng 6 gói thầu và các công ty do AIC chỉ định gồm: Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á, Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu. Gói còn lại AIC phải liên danh với Công ty NEAD mới đảm bảo năng lực trúng thầu, gói này do Công ty NEAD thực hiện và hưởng lợi nhuận, không thông đồng với AIC, chủ đầu tư để nâng giá.

Sai phạm của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dương Hoa Xô và đồng phạm gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Đáng chú ý, kết luận điều tra cáo buộc bị can Trần Thị Bình Minh (nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM) được giao phụ trách Phòng kinh tế có nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt dự án của Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Tuy nhiên, khi được bị can Trần Mạnh Hà (cựu Tổng giám đốc AIC) và Dương Hoa Xô, nhờ tạo điều kiện, Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo thuộc cấp Phan Tất Thắng, lập Tờ trình thẩm định trình Minh phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa "tổ chức thẩm định" để kịp bố trí vốn cho Trung tâm.

Khi thẩm định dự toán 4 gói thầu giai đoạn 1, Minh bị cáo buộc biết rõ Dương Hoa Xô tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị, dự toán các gói thầu... là trái quy định của pháp luật. Song bị can không yêu cầu xem xét, xử lý sai phạm của Trung tâm để thu lại số tiền giải ngân, không tổ chức họp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNN theo đề nghị của chuyên viên mà tiếp tục chỉ đạo Thắng trình thẩm định, phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 của dự án.

Sai phạm của Minh tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ sinh học, Công ty AIC hợp thức việc nâng giá dự toán giai đoạn 1 và nâng giá gói thầu giai đoạn 2 và 3, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

“Minh được hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng (do Trần Mạnh Hà và Công ty AIC đưa 900 triệu đồng; Dương Hoa Xô đưa 1 tỷ đồng)”, kết luận điều tra nêu, cho rằng, hành vi của bà Minh phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với Phan Tất Thắng (cựu Phó Trưởng phòng Kinh tế, Sở KH&ĐT TPHCM), cơ quan điều tra xác định, theo chỉ đạo của bà Minh, bị can đã lập tờ trình thẩm định, trình cấp trên phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa tổ chức thẩm định để kịp bố trí vốn cho Trung tâm Công nghệ sinh học. Qua đó, Thắng hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng.

Kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh nhiều công ty

Liên quan đến vụ án, các Công ty: TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (nay là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC); Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á, bị xác định có sai phạm. Cơ quan điều tra đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý hành chính đối với các công ty trên theo hướng "tạm đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá..."

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng kiến nghị UBND TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý "cảnh cáo, phạt tiền hoặc cấm tham gia hoạt động đấu thầu" đối với 10 Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ cao; Công ty TNHH Y sinh Nam Anh; Công ty TNHH vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương; Công ty TNHH thiết bị khoa học và công nghệ Kim Ngân; Công ty Cổ phần Công nghệ cao Gene Việt; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu kỹ thuật Vimedimex; Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á; Công ty Cổ phần tư vấn và Quản lý xây dựng Hồng Hà; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nguyên Châu.