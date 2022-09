Bản tin Hình sự: Bé gái 9 tuổi bị nam thanh niên ép lên xe rồi hãm hiếp trên đường đi học về

TPO - TIN NÓNG ngày 1/9: Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn; Bị đánh hội đồng, nam thanh niên đâm chết người rồi bỏ chạy; Bé gái 9 tuổi bị nam thanh niên ép lên xe rồi hãm hiếp trên đường đi học về...

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt Rơ Lan Núp (21 tuổi) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo cáo trạng, thấy cháu H.V (9 tuổi) đang đi bộ từ trường học về nhà, Núp bảo cháu V lên xe máy của mình để chở về nhà, đồng thời, đe dọa đánh cháu V nếu không đi. Sau đó, Núp chở nạn nhân đến khu vực rẫy cà phê của người dân trong làng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Công an Thanh Hóa vừa khởi tố Lã Văn Duyến (SN 1982, Hà Nam), Giám đốc Công ty CP sản xuất, xây dựng và thương mại Long Thành chi nhánh Bỉm Sơn, Thanh Hóa để điều tra tội trốn thuế. Theo điều tra, giai đoạn năm 2019 - 2020, Duyến chỉ đạo kế toán công ty không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa để che giấu doanh thu, nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng. Được biết, tổng số tiền trốn thuế trong hai năm là trên 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang (1982, nhân viên ngân hàng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do làm ăn thua lỗ, Quang vay hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người nhưng mất khả năng chi trả. Sau đó, thông qua hình thức huy động vốn để giúp công ty V tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng Bản Việt, Quang lừa đồng nghiệp là anh V.N.L (1988) để vay 7 tỷ đồng nhằm trả nợ. Tuy nhiên, đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Thanh tra thị xã Ninh Hòa (Khánh Hoà) đã chuyển hồ sơ cho công an điều tra vụ ông Đặng Xuân Thịnh (Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lập khống hồ sơ trong việc thanh toán kinh phí, chế độ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ dân phố, chiếm dụng 372 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn, H.V.Th (SN 1995) cùng bạn lao vào tấn công Phạm Ngọc Sơn (SN 1999) tại đám cưới. Trong lúc bực tức, Sơn rút dao giấu trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng, vai của Th rồi bỏ chạy. Hậu quả, Th bị đâm đứt động mạch tá tràng, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã tạm giữ Sơn để điều tra về vụ việc. (Xem chi tiết)

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình vì cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành Toà án về xử lý vật chứng, ra quyết định trái pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973), nguyên Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn và ông Hoàng Quốc Thành (SN 1959), nguyên kế toán xã này về các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra, vào năm 2014, 2015 và 2016 ông Hiếu và Thành đã sử dụng các chứng từ giả để hợp lý hóa rút số tiền chi thường xuyên, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 621 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Theo điều tra, sau khi ra tù, Phượng làm quen với chị N.T.N.C (42 tuổi) và thuê chị này đi gặp bạn hàng để gom tiền, rồi mua 20.000 đồng tiền âm phủ, bỏ vào túi đen mang ra gửi cốp xe của chị C. Sau đó, Phượng mượn chị C điện thoại Iphone Xs Max của nạn nhân, đi vào chợ rồi biến mất. (Xem chi tiết)