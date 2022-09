Quen đường cũ, ‘nữ quái’ dùng tiền âm phủ lừa lấy Iphone

TPO - Phượng mượn điện thoại Iphone của chị C. đi vào chợ rồi biến mất. Chị C. mở cốp xe mới tá hỏa túi đen Phượng gửi là bọc tiền âm phủ.

Ngày 1/9, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Phượng từng có tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Phượng tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Cụ thể, ngày 12/8, Phượng đến chợ đầu mối Tân Hòa (TP.Buôn Ma Thuột) làm quen với chị N.T.N.C. (42 tuổi). Sau đó, Phượng thuê chị C. chở đi gặp bạn hàng để gom tiền. Khi đến chợ Tân An, TP.Buôn Ma Thuột, Phượng vào mua 20.000 đồng tiền âm phủ, bỏ vào túi đen mang ra gửi cốp xe của chị C.

Phượng tiếp tục yêu cầu chị C. chở đến chợ lớn Buôn Ma Thuột. Tới nơi, Phượng mượn chị C. chiếc điện thoại Iphone Xs Max đi vào chợ rồi biến mất. Sau khi chờ mãi không thấy Phượng ra, chị C. mở cốp xe kiểm tra thì tá hoả phát hiện cọc tiền Phượng gửi toàn tiền âm phủ.

Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, An Giang, Tiền Giang, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu.