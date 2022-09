Xác minh thông tin nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng trường đánh dã man sau lễ khai giảng thử

TPO - Công an phường Xuân Phú (TP. Huế) và Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế vào cuộc xác minh, ghi nhận, thu thập thông tin, bằng chứng để xử lý vụ một nữ sinh Trường THCS Chu Văn An bị nhóm bạn cùng trường đánh đập dã man.

Theo trình báo của anh Đ.V.Th. (SN 1982, cư trú ở đường Bà Triệu, TP. Huế) với cơ quan chức năng, con gái anh là cháu Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9, Trường THCS Chu Văn An, phường Xuân Phú, TP. Huế) bị một nhóm bạn cùng trường chặn đường rồi đánh đập dã man ngay sau lễ khai giảng thử của trường.

Theo đó, sáng 31/8, sau khi đến Trường THCS Chu Văn An để khai giảng thử, cháu Đ.T.K.A cùng một nữ sinh cùng lớp là K.Ch trên đường về nhà. Khi đạp xe đến gần quán cà phê An Nhiên (đường Hà Huy Tập, cách Trường THCS Chu Văn An khoảng 300m) thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe.

Tiếp đó, nhóm này khống chế đưa cháu A. tới một khu vực trống ở gần Trường Tiểu học Xuân Phú. Tại đây, cháu A. bị 2 nữ sinh xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Người đánh cháu A. là Ng.Ch (nữ sinh lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An) và 1 nữ sinh khác tên Th.H (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An).

Trong khi em K.A bị đánh, có 4 học sinh đứng xem. Đồng thời, có một người trong nhóm đã quay lại clip.

Đoạn clip sau đó được một người trong nhóm này gửi cho người chị họ của em K.A. Qua đoạn clip cho thấy, một nữ sinh trong trang phục quần xanh áo trắng đã liên tục dùng tay đánh đập, dùng chân đạp mạnh vào người của cháu K.A. Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh này còn liên tục dùng hai tay túm mái tóc dài của cháu K.A rồi kéo lê xung quanh khu vực đất trống.

Sau khi bị đánh dã man, cháu K.A trở về nhà trong trạng thái hoảng loạn, đau đầu…

Anh Đ.V.Th cho biết, hiện cháu K.A đã được chụp CT. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, hiện tinh thần cháu K.A đang hoảng loạn, phải dùng thuốc theo kê đơn của bác sĩ.

Sáng 2/9, toàn bộ sự việc đã được phản ánh đến Ban Giám hiệu Trường THCS Chu Văn An. Vụ việc cũng đã được phản ánh bằng đơn thư đến Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc cháu K.A bị đánh đập, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, nhằm xử lý nghiêm và ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự ngay từ đầu năm học.

Công an phường Xuân Phú cũng đã trực tiếp nắm thông tin từ cháu K.A và người nhà để điều tra, làm rõ vụ việc.