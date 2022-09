Đâm chết tình địch rồi... bỏ trốn

TPO - Sáng ngày 5/9, Công an TP Thuận An cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nghi can liên quan vụ án mạng vừa xảy ra tại một phòng trọ ở phường Lái Thiêu.