Hình hài tuyến đường ven biển hơn 4,6 nghìn tỉ đồng ở Nghệ An

Trung tuần tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Tại chuyến kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Nghệ An và các nhà thầu đã phối hợp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận khi Sở GTVT Nghệ An quyết tâm hoàn thành dự án trước 6 tháng so với kế hoạch được giao.