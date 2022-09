Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng cầm que sắt xiên thịt đâm công an

TPO - TIN NÓNG ngày 2/9: Điều tra vụ thi thể nam giới dưới mương nước ở Hà Nội; Mẹ con cùng hầu tòa vì tiếp tay cho nhóm công an ‘dỏm’ lừa gần 12 tỷ đồng; Lời khai của tài xế taxi bị tố ‘chặt chém’ du khách gấp 10 lần giá cước; Cầm que xiên thịt đâm công an vì mâu thuẫn mời rượu đám cưới...

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hai (44 tuổi), để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Hai nghĩ mình không được tôn trọng vì mời rượu một thanh niên tại đám cưới nhưng bị từ chối, nên chửi bới, cầm hai que sắt nhọn – loại dùng để xiên thịt tấn công đối phương. Khi công an đến giải quyết, Hai rút thêm con dao gọt hoa quả ra đe dọa, chống đối. Khi công an tiếp cận giải thích, Hai bỏ chạy vào nhà dân gần đó cố thủ, ném gạch tấn công và dùng xiên sắt đâm trọng thương trung úy Mai Tiến Hưng.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người đàn ông nổi lên ở mương nước bên ngoài 1 trung tâm thương mại, thuộc địa bàn xã Kiêu Kỵ, nằm trên trục đường chính khu đô thị. Theo thông tin ban đầu từ người dân, rạng sáng cùng ngày xảy ra một vụ tai nạn giao thông gần hiện trường. (Xem chi tiết)

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu DO. Theo lời khai của 2 thuyền trưởng là ông Đỗ Văn Chung (53 tuổi) và ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi, Kiên Giang), hai tàu trên vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu DO trái phép. Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Hương Liên (SN 2000); Mai Hương (SN 1980, mẹ Liên) cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hương Liên và Dương Mai Nam (SN 2001) đã tiếp tay cho nhóm đối tượng giả cán bộ công an, Viện KSND lừa đảo gần 12 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Hương Th (SN 1976, Hà Nội), bằng chiêu nói dối rằng chị Th nợ thẻ tín dụng quá hạn, phải cung cấp tài khoản ngân hàng, mật khẩu OTP để xác minh. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc tài xế taxi L.Đ.H (SN 1998, Hưng Yên) thu tiền dịch vụ cao gấp nhiều lần số tiền phải trả của hai du khách Nhật Bản tại Hà Nội ngày 2/9, tài xế này cho biết, khi đưa khách đến nơi, đồng hồ hiển thị số tiền cước là 42 nghìn đồng. Một du khách nam đưa 500 nghìn đồng cho tài xế H. Sau đó, H trả lại 100 nghìn đồng và đang tiếp tục tìm tiền để trả thêm thì du khách xuống xe. Do tài xế không biết tiếng để giao tiếp với nhóm khách nên không xuống xe để giải quyết và bỏ đi. (Xem chi tiết)

Kiểm tra đột xuất căn nhà trong hẻm đường Trần Bình Trọng (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), lực lượng chức năng phát hiện 24 thanh niên nam, nữ có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép ma tuý. Qua test nhanh có 21 đối tượng dương tính với chất ma tuý. Các đối tượng khai, căn nhà trên do Đặng Nguyễn Hải Âu (SN 1999) thuê, sau đó thiết kế phòng cách âm dùng để bay lắc cho các đối tượng ma tuý khác thuê để sử dụng. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt được Phan Văn Trung (23 tuổi, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trung khai, do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi thấy nhà chị Đ.T.T.M (37 tuổi) không khóa cửa, Trung đột nhập rồi núp vào tủ quần áo ở tầng trệt. Sau 6 tiếng chờ đợi, khi gia đình chị M đi khỏi nhà, Trung lên tầng 2, phá khoá tủ lấy hơn 175 triệu đồng tiền mặt, vàng và đồ trang sức, tổng giá trị tài sản trên 325 triệu đồng. (Xem chi tiết)