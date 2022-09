Tên trộm trốn trong tủ quần áo suốt 6 giờ, cuỗm sạch tiền, vàng của gia chủ

TPO - Phát hiện cửa nhà không khóa, Trung lẻn vào, trốn trong tủ quần áo suốt 6 giờ, chờ tới lúc chủ nhà đi vắng, mới mò ra vơ vét tiền, vàng và đồ trang sức.

Ngày 4/9, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã bắt được Phan Văn Trung (23 tuổi, trú Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 31/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, trú phường Tân An) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm tiền, vàng trị giá hơn 300 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Buôn Ma Thuột) nhanh chóng bắt được đối tượng Trung. Tại cơ quan công an, bước đầu Trung khai nhận, đang nợ khoảng 400 triệu đồng do đánh bạc trên mạng nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản, lấy tiền trả nợ.

Mới đây, Trung đến phường Tân Thành thuê phòng trọ sống chung với bạn gái. Khoảng 2h30 ngày 31/8, phát hiện nhà chị M. không khoá cửa, Trung đột nhập vào. Lúc này, nhà chị M. có người nên Trung núp vào tủ quần áo ở tầng trệt.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, gia đình chị M. đi khỏi nhà, Trung lên tầng 2, phá khoá tủ lấy hơn 175 triệu đồng tiền mặt, vàng và đồ trang sức, tổng giá trị tài sản trên 325 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung còn khai nhận đầu tháng 6/2022, đã đột nhập nhà dân ở xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột) lấy 1 chiếc máy tính xách tay mang đi cầm được 6,5 triệu đồng.