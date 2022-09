Nghi phạm trộm đồng hồ nước ở TPHCM cạo trọc đầu để lẩn trốn

TPO - Khi biết công an đang truy tìm, đối tượng Đại cạo trọc đầu, tháo rời chiếc xe đạp, vứt tang vật xuống sông và chuyển địa bàn hoạt động.

Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TPHCM), đang lấy lời khai đối tượng Trần Quốc Đại (41 tuổi, ngụ quận 3), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xác định Đại là nghi phạm gây ra hàng chục vụ trộm đồng hồ nước của nhà dân ở trung tâm TPHCM.

Trước đó, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã gửi văn bản đến Công an quận 1 và 3 đề nghị tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, xử lý và ngăn chặn tình trạng mất cắp đồng hồ nước.

Theo Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, trong tháng 8 vừa qua, công ty đã ghi nhận gần 50 trường hợp bị mất đồng hồ nước. Riêng tại khu vực quận 3 ghi nhận 36 trường hợp mất đồng hồ nước tại các phường 2, 4, 5, 9, 10 và phường Võ Thị Sáu, trong đó phường Võ Thị Sáu mất 27 cái.

Việc đồng hồ nước bị mất cắp với số lượng lớn khiến cuộc sống của nhiều hộ dân ở trung tâm TPHCM bị ảnh hưởng.

Qua trích xuất camera nhà dân cho thấy kẻ trộm là nam giới đi xe đạp, thường đi dọc các tuyến đường từ 23h đến sáng.

Vào cuộc điều tra, Đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an quận 1 đã tổ chức lực lượng truy xét đối tượng nghi vấn và bắt giữ Trần Quốc Đại vào ngày 1/9.

Tại cơ quan công an, Đại khai nhận bản thân nghiện ma túy khoảng 8 năm và đang sống lang thang, sử dụng xe đạp để nhặt ve chai kiếm sống.

Trong tháng 8, Đại đã trộm khoảng 40 chiếc đồng hồ nước ở quận 1, quận 3 rồi đem bán ve chai với giá 70.000 đồng/cái.

Khi biết công an đang truy tìm, Đại đã cạo trọc đầu, tháo chiếc xe đạp, vứt tang vật xuống sông và chuyển địa bàn hoạt động hòng trốn tránh.

Công an quận 3 cho biết đối tượng Trần Quốc Đại có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.