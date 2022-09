Bản tin Hình sự: Phá đường dây mại dâm giới showbiz giá 15.000 USD/lượt

TPO - TIN NÓNG ngày 7/9: 'Tú ông' điều hành đường dây mại dâm giới showbiz giá 15.000 USD/lượt; Giết người yêu rồi tự tử bất thành, quay ra cướp tài sản bỏ trốn; Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng; Vợ một cảnh sát hình sự bị khởi tố về hành vi lừa đảo;...

Cục CSHS, Bộ Công an thông tin vừa đấu tranh, xử lý hoạt động môi giới mại dâm liên quan đến giới showbiz do Lê Hoàng Long (SN 1991), quê ở TP Hải Phòng, hiện đang trú tại TP Hồ Chí Minh tổ chức, điều hành. Cục CSHS xác định, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H và T.T đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam để bán dâm cho khách với giá 15.000 USD/người. Khi 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1 thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Theo Cục CSHS Long là quản lý của một số nghệ sĩ Việt Nam và là quản lý, đại diện cho một vài nghệ sỹ Hàn Quốc khi những người này hoạt động tại Việt Nam.

Quyết định gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn. Đây là lần thứ ba gia hạn tạm giam kể từ khi bà Hằng bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", kể từ ngày 24/3 đến nay. Việc gia hạn tạm giam diễn ra sau khi Viện KSND TPHCM có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ những người có vai trò đồng phạm với bà Hằng. (Xem chi tiết)

Phát hiện bạn gái có người yêu mới, Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) hẹn chị T. (33 tuổi, cũng ngụ xã Thạnh Phú) đến một nhà trọ để tâm sự, hàn gắn tình cảm. Mặc dù Tài ra sức thuyết phục nhưng chị T vẫn quyết định chia tay. Nảy sinh ý định giết chị T rồi tự tử, Tài dùng dây dù chuẩn bị sẵn siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi sau đó uống thuốc diệt chuột để tự tử, nhưng bị nôn mửa mà không chết. Sau đó, Tài lấy 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc, 1 nhẫn vàng của nạn nhân đem bán rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh quyết định tạm giữ hình sự Tài để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. (Xem chi tiết)

CSĐT Công an tỉnh TT-Huế vừa khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Mỹ Linh (trú phường An Tây, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đang điều tra, xem xét hành vi liên quan đối với chồng bị can này, hiện đang công tác tại Đội CSHS Công an TP Huế. Trước đó, hàng chục người dân ở TT-Huế đã gửi đơn đến Công an tỉnh tố cáo việc họ bị bà Linh và chồng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ 150 triệu đồng đến gần 8,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra xác định, Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện nay các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, có khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra. Do đó, Bộ Công an đề nghị những bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu đến trình báo để được giải quyết. (Xem chi tiết)

Vừa tan học buổi trưa, em Q. học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Hồng Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình) bị người phụ nữ lạ mặt đón đi từ cổng trường bằng xe đạp. Sau đó, người phụ nữ chở Q. đến bến đò Minh Lãng để sang địa phận huyện Vũ Thư nhưng người dân phát hiện chặn lại và báo công an. Theo lời khai ban đầu và xác minh của cơ quan công an, người phụ nữ trú tại huyện Vũ Thư và tinh thần không ổn định. Hiện, Công an huyện Đông Hưng đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. (Xem chi tiết)

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với nữ streamer N.L. (SN 1996, trú xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ) có phát ngôn xúc phạm một lãnh đạo cấp cao từng gây xôn xao mạng xã hội. Theo phòng PA03 Công an Thái Bình, phát ngôn của N.T.T.L. là sai sự thật, suy diễn, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với ngôn từ đã gây kỳ thị... (Xem chi tiết)