Vợ một cảnh sát hình sự bị khởi tố về hành vi lừa đảo

TPO - Ngày 7/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa khởi tố bị can đối với bà Dương Thị Mỹ Linh (trú phường An Tây, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đang điều tra, xem xét hành vi liên quan đối với chồng bị can này, hiện đang công tác tại Đội CSHS Công an TP Huế.

Trước đó, hàng chục người dân ở TT-Huế đã gửi đơn đến Công an tỉnh TT-Huế tố cáo việc họ bị bà Dương Thị Mỹ Linh và chồng là ông Nguyễn Xuân Anh D. lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Trong đó, ông D. là người công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế. Theo nội dung đơn tố cáo của bà L.T.T.T (trú đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế), vợ chồng ông D. đã vay mượn rồi chiếm đoạt của bà số tiền 4,15 tỷ đồng, trong đó có 3,15 tỷ đồng mượn để đáo hạn ngân hàng. Lúc nhận tiền từ bà T, vợ chồng ông D. viết giấy cam kết ngày trả nợ. Tuy nhiên, trong thời gian dài vợ chồng ông D. không thực hiện trả nợ theo cam kết. Sau thời gian dài không được vợ chồng ông D. trả lại số tiền đã vay mượn, bà T đã viết đơn tố cáo gửi Công an tỉnh TT-Huế. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp khác trú tại TP Huế đã gửi đơn tố cáo vợ chồng ông D. lừa đảo số tiền từ 150 triệu đồng đến gần 8,5 tỷ đồng. Họ cho biết, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, ông D. và bà Linh đã vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng và cam kết thời gian trả nợ nhưng sau đó không trả. Sau khi thụ lý đơn của công dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã tiến hành giải quyết đơn tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Xuân Anh D. và bà Dương Thị Mỹ Linh. Sau khi điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố bà Dương Thị Mỹ Linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an hiện tiếp tục điều tra, xem xét sự liên quan với ông Nguyễn Xuân Anh D. Ngọc Văn