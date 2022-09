Bản tin Hình sự: Tài xế taxi bị đâm gục vì can ngăn đánh ghen

TPO - TIN NÓNG ngày 10/9: Truy nã đặc biệt đối tượng chém cả gia đình bên vợ; Vờ kêu gọi góp vốn buôn gia súc, nữ tiểu thương lừa chiếm gần 38 tỷ đồng; Tài xế taxi bị đâm gục vì can ngăn đánh ghen...

Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi) biết người yêu đang ngồi với bạn trai cũ tại quán nước khu Phước Hải (thị trấn Long Thành) nên ghen tuông, rủ nhiều thanh niên đến. Vừa thấy "tình địch", Tâm lao vào đánh. Lúc này, tài xế taxi đang đậu xe gần đó đến can ngăn. Tâm rút dao đâm anh 3 nhát, gục tại chỗ và tử vong sau đó. Công an Đồng Nai đã tạm giữ Tâm về tội “Giết người”.

To tiếng về chuyện nợ nần trong cuộc nhậu, Lê Xuân Giáp và Trần Phát Đạt – Giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đưa súng lên trời, bắn liên thanh, gây ra 6 tiếng nổ. Sau đó, cả hai thống nhất khai báo, bưng bít thông tin, đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giáp và Đạt về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu (SN 1973, TPHCM, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Cty Việt Thành không phải là chủ đầu tư nhưng Châu đã thuê công ty tư vấn, làm sa bàn dự án, thiết kế các căn nhà liền kề với tên thương mại là Oriana Residences rồi đăng lên mạng xã hội Facebook và một số báo… để chiếm đoạt hơn 41,2 tỷ đồng tiền góp vốn của 59 lượt khách hàng. (Xem chi tiết)

Công an Hòa Bình đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Văn Phiên (38 tuổi) – đối tượng dùng dao tấn công 4 người trong gia đình bên vợ gồm: Ông Bùi Văn Dảy (70 tuổi, bố vợ Phiên), bà Bùi Thị Mai (65 tuổi, mẹ vợ) và chị Bùi Thị Tư (43 tuổi, chị vợ). Các nạn nhân đều bị Phiên chém nhiều nhát vào người, thương tích nặng, trong đó bà Mai tử vong sau đó, vợ Phiên may mắn chạy thoát. Con trai của Phiên thấy bố chém mẹ và ông bà ngoại, cố lao vào giằng lấy hung khí, cũng trúng 1 nhát dao. Sau khi gây án, Phiên bỏ trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

Do xảy ra mâu thuẫn từ trước, nên khi anh H.S.N (SN 1990) đến trước một quán nhậu, thì bị Vũ Văn Thiết (SN 1999) bất ngờ dùng dao tấn công, gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án một ngày, Thiết đến công an đầu thú. Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Do thua nợ số tiền lớn từ việc chơi lô đề và cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi) lừa nhiều người quen góp vốn làm ăn, hoặc hỏi vay tiền để buôn gia súc với mức lãi hấp dẫn. Qua đó, Hồng đã lừa chiếm đoạt 37,5 tỷ đồng của 4 bị hại. TAND tỉnh TT - Huế đã tuyên án tù chung thân đối về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa đã khởi tố và tạm giam Quách Văn Tuấn (SN 1991) về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”. Theo điều tra, Tuấn từng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì tự ý sang Trung Quốc lao động rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhưng mới đây, Tuấn lại kết nối với một người khác để đưa mình sang Trung Quốc trái phép với giá 15 triệu đồng. Đến tháng 5/2022, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 tại Trung Quốc bùng phát nên Tuấn tiếp tục vào mạng xã hội liên hệ với một đối tượng khác nhờ người này đưa về Việt Nam với chi phí khoảng 20 triệu đồng. (Xem chi tiết)