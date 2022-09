Khởi tố đối tượng liên tục vượt biên sang Trung Quốc lao động

TPO - Ngày 10/9, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Quách Văn Tuấn (SN 1991) ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành về tội “Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh”.

Trước đó, vào cuối năm 2018, Quách Văn Tuấn đã xuất cảnh trái phép sang trung Quốc lao động tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến tháng 4/2020, đối tượng này lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam và bị Công an huyện Thạch Thành phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, ký cam kết không tái phạm, nhưng Quách Văn Tuấn vẫn cố tình tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tháng 3/2021, thông qua mạng xã hội, Tuấn đã kết nối với một đối tượng khác để đưa Tuấn sang Trung Quốc lao động trái phép với chi phí 15 triệu đồng. Đến tháng 5/2022, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 tại Trung Quốc bùng phát nên Tuấn tiếp tục vào mạng xã hội liên hệ với một đối tượng khác nhờ người này đưa về Việt Nam với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Hoàng Lam