Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ bức ảnh hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao

TPO - TIN NÓNG ngày 13/9: Khởi tố vụ cháy nhà kho khiến ba mẹ con tử vong ở Hà Nội; 5 án tử hình trong vụ buôn ma túy 'khủng'; Hai người đi đường bị kẻ say rượu chém thương vong; Công an vào cuộc vụ bức ảnh hộp cơm thịt chuột của học sinh vùng cao...

Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đang xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng về “hộp cơm thịt chuột” được cho là của học sinh huyện miền núi Nam Giang gây xôn xao mạng xã hội gần đây. Qua xác minh, bức ảnh trên được chụp tháng 12/ 2019, tại một điểm trường mầm non, trong phần thi chế biến, trưng bày các món ăn đặc sản truyền thống. Sau đó, giáo viên chụp lại và chia sẻ hình ảnh trong nhóm. Nhưng người dùng mạng xã hội lại mượn hình ảnh này đăng tải thông tin không trung thực về sự việc, ngữ cảnh diễn ra, tạo hiệu ứng dư luận trái chiều. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát) bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội "Sản xuất buôn bán hàng giả", do tổ chức sản xuất, nhập kho 9.473.891 quyển sách giáo khoa giả để bán, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng, ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) đã bị truy tố hành vi "Nhận hối lộ", với khung phạt tối đa đến 15 năm tù giam. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục, xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hà Tĩnh (Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh) và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Lê Viết Cường (Giám đốc Trung tâm Tài chính công Hà Tĩnh) và 6 đồng phạm về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Tại phiên tòa xét xử ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) và các bị cáo trong vụ sai phạm chuyển nhượng 32ha đất công ở xã Phước Kiển và dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong vào ngày 22/9 tới, TAND TP HCM sẽ triệu tập đại diện Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Văn phòng Thành ủy TPHCM, Cty Tân Thuận và 4 cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách tố tụng là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Cao Bằng vừa tuyên 5 án tử hình đối với Vàng A Ca (SN 1998), Hoàng Văn Sông (SN 1990), Hoàng Văn Sinh (SN 1992, đều trú tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng); Hoàng Doãn Bột (SN 1984) Nông La Bội (SN 1987, đều trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) về tội buôn bán ma túy. Theo cáo trạng, Ca được một người đàn ông quốc tịch Lào thuê Ca vận chuyện ma túy, nên móc nối với Sông, Sinh, Bội, Bột hình thành đường dây buôn bán ma túy. Được biết, tổng số ma túy mà các đối tượng đã vận chuyển, buôn bán lên tới hàng trăm bánh, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Uống rượu say, Nông Văn Cường (SN 1975) cầm dao ra đường rồi bất ngờ chém nhiều nhát vào đầu ông N.V.T (SN 1971) và ông T.V.Th (1975). Hậu quả, ông T tử vong tại chỗ, ông Th bị trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Cường đi về nhà, rồi đến trụ sở công an xã đầu thú sau đó. Công an Lạng Sơn đã tạm giữ Cường để điều tra về hành vi “giết người”. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cháy tại xưởng chăn, ga, gối, đệm ở xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội, khiến chị V và hai con tử vong, công an huyện Thanh Oai đã khởi tố vụ án “ Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Được biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà chị V có thuê thợ sửa chữa, hàn xì. Hiện cơ quan chức năng cũng đã làm việc với người thợ hàn để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)