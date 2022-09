Bản tin Hình sự: Tìm việc qua mạng, thiếu nữ 2 lần bị bán vào quán massage kích dục

TPO - TIN NÓNG ngày 17/9: Bắt bảo vệ trường học nghi xâm hại học sinh lớp 6 đến mang thai; Lừa tiền 'chạy án' của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, cựu cán bộ C03 lĩnh 9 năm tù; Tin người quen trên mạng, bé gái 2 lần bị bán vào quán massage kích dục...

Tin người quen qua mạng xã hội giới thiệu việc nhẹ lương cao, N.T.N (14 tuổi, Cà Mau), bị bán cho Lê Đình Quân (Trường “xe”, SN 1985), chủ quán massage Thiên Đường với giá 30 triệu đồng tiền môi giới. Sau đó, Quân ép cháu N kích dục cho khách massage, nhưng cháu N không đồng ý. Bực tức, Quân bán lại cháu N cho Lê Văn Kháng (SN 1967) và Lê Văn Nghiêm (SN 1967, Đắk Lắk), là chủ và quản lý của cơ sở massage Trà My với giá 30 triệu đồng. Tại chỗ mới, N tiếp tục bị ép kích dục cho khách nhưng cháu không thực hiện. Công an Bình Dương đã tạm giữ Quân, Kháng và Nghiêm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ án môi giới hối lộ, lừa tiền chạy án cho ông Nguyễn Minh Quân, nguyên Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức (TP HCM), tại phần xét hỏi ở tòa, hai cựu cán bộ C03 Bộ Công an là Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn, hối lỗi đã không kiềm chế được bản thân. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu (cựu trụ trì chùa Nôm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phản bác lời khai của đồng phạm. (Xem chi tiết)

Do nhà gần trường mầm non, nên bé gái học lớp 6 thường sang trường chơi những lúc được nghỉ học và bị ông P.H (SN 1952, bảo vệ trường) xâm hại. Gia đình bé gái thấy con có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám, thì phát hiện cháu đã mang thai hơn 1 tháng. Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang tạm giữ ông H để điều tra về vụ việc. (Xem chi tiết)

Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp bắt giữ Hoàng Công Hưởng (SN 1990, Nghệ An), khi đối tượng này đang vận chuyển 3kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Hưởng khai, cắt rừng đi qua Lào mua số ma túy trên với ý định đưa về Việt Nam bán kiếm lời. (Xem chi tiết)

Liên quan đến anh N.T (SN 1995) bị đâm chết trên phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội), công an Hà Nội đã tạm giữ Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Thức khai nhận, bản thân đã lập gia đình và có quan hệ tình cảm với chị T.T (SN 1994, Yên Bái) khoảng 3 năm nay. Gần đây, Thức phát hiện chị T thân thiết với anh N.T nên đã thuê taxi chặn đầu xe anh N.T, rồi dùng dao bấm đâm vào ngực nạn nhân. (Xem chi tiết)

Công an Lạng Sơn vừa đấu tranh làm rõ Đinh Ngọc Long (SN 1991, Thái Nguyên) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Theo điều tra, với thủ đoạn lấy tên Hàn Quốc để kết bạn Zalo, giới thiệu là nhân viên phân phối các mặt hàng thực phẩm gồm nước uống, bánh kẹo xuất xứ Hàn Quốc, Long đã thực hiện hành vi lừa đảo 21 bị hại, chiếm đoạt trên 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)