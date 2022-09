Bản tin Hình sự: Diễn biến mới liên quan vụ chữa bệnh cho trẻ rồi trả lại hũ tro cốt

TPO - TIN NÓNG ngày 19/9: Khai nhận ban đầu của nghi can giết người tình rồi chở xác đi đầu thú; Tử hình hung thủ giết, đốt xác cô gái Bà Rịa-Vũng Tàu; Thêm gia đình tố người đàn ông vụ nhận chữa bệnh cho trẻ rồi trả lại hũ tro cốt...

Liên quan đến vụ việc gia đình anh N.H.N (SN 1977) gửi con trai là cháu N.L.M.Q (SN 2019) cho ông L.M.Q (SN 1977) chữa bệnh rồi nhận về hũ tro cốt, mới đây có thêm gia đình cháu K (SN 2013, TP Huế) lên tiếng về ông Q. Theo đó, trong thời gian con anh N được ông Q điều trị, thì cháu K cũng được ông Q nhận điều trị tại cùng địa chỉ. Đặc biệt, từ năm 2017 đến tháng 3/2022 gia đình cháu K chỉ được gặp con 2 lần. Đến cuối tháng 3, ông Q chở cháu K ra Huế và nói vừa nhận đứa trẻ mà nó bị nhiễm COVID-19 chết phải thiêu nên bố cháu K đón con về. Tuy nhiên, gia đình phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết sẹo bất thường, hỏi thì cháu nói bị thầy Q đánh, gia đình đưa cháu đi chụp phim thì bất ngờ phát hiện con trai từng bị gãy 2 ngón tay út và gãy chân.

Công an quận 7 (TPHCM) đang lấy lời khai của Đỗ Tấn Lộc (SN 1990) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, dù đã có gia đình nhưng Lộc vẫn quan hệ ngoài luồng với chị T.T.N (Trà Vinh). Sau đó, Lộc và chị N nảy sinh mâu thuẫn do người tình yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ. Trong lúc giằng co, Lộc dùng dao đâm vào cổ chị N khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Lộc mua túi vải và túi nilon quấn thi thể chị N lại. Đến sáng sớm 19/9, Lộc điều khiển ô tô, chở theo thi thể chị N đến công an đầu thú. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội - Artex Hà Nội cùng các đồng phạm tổng cộng 49 năm tù cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Huấn (cựu giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) cùng hai đồng nghiệp đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn dẫn đến nhóm người của Artex Hà Nội sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát 113 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nội đang truy tìm ô tô nhãn hiệu KIA Sorento mang biển kiểm soát 88A- 415.12 chưa rõ người điều khiển, đi trên đường Trung Kính (theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đến Trần Duy Hưng) lao sang chiều đường ngược lại va chạm với 3 xe máy trong đêm 18/9. Vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau vụ tai nạn, lái xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)

TAND Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Thanh Hải (SN 1989) án tử hình về tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn về chuyện ranh giới đất giữa gia đình Hải và chị Đặng Thị Kim O (SN 2004), nên chị O rủ 3 người khác đến nhà Hải đòi áo cho bố. Thấy vậy, Hải vào nhà lấy dao rồi rượt đuổi nhóm chị O, khiến mỗi người chạy một hướng. Tiếp đó, chị O bị Hải dùng dao đâm 2 nhát nên ngã gục. Sau đó, Hải đốt xe máy của chị này rồi dùng bao cuốn quanh thi thể chị Oanh, đưa đến giấu trong hầm giếng cạn rồi ở lại cùng xác nạn nhân. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Nguyễn Trường Sơn (SN 1986, Bắc Giang) 14 năm tù, đồng bọn của Sơn bị xử phạt từ 11 đến 16 năm tù cùng về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Sơn và Nguyễn Văn Đ nảy sinh mâu thuẫn do cùng yêu chị N.T.T.T. Sau đó, Sơn và Đ cùng rủ thêm người và mang nhiều hung khí để gặp nhau, giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả, Đ tử vong sau vụ hỗn chiến. (Xem chi tiết)

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Xuân Bình (34 tuổi) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, do phát hiện vợ là N.T.T ngoại tình, nên Bình không kiềm chế được cảm xúc, đã dùng dao chém lìa 2 cánh tay vợ. Gây án xong, Bình băng bó vết thương, gọi điện cho người thân đến đưa vợ đi cấp cứu, còn mình tới công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại tổ 19 phường Kiến Hưng do Lê Hải Hà (SN 1993) làm chủ, công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện và tạm giữ 320 tẩu thuốc lá điện tử thành phẩm, 1.800 vỏ thân tẩu thuốc, 1.800 nắp tẩu thuốc, 1.800 bông thấm tinh dầu, 2 lít tinh dầu, 1.200 vỏ hộp... Bước đầu xác định cơ sở trên không đăng ký kinh doanh và có dấu hiệu sản xuất hàng hóa giả mạo nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. (Xem chi tiết)