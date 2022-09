Bản tin Hình sự: Rủ con gái ông chủ xem 'phim người lớn' rồi quan hệ nhiều lần

TPO - TIN NÓNG ngày 20/9: Vợ chết, chồng nguy kịch với nhiều vết cứa trên cổ; Nhân viên nhiều lần giở trò đồi bại với con chủ quán; Kịch bản mua 'xác' công ty để thổi giá cổ phiếu, 'lùa gà' của Chủ tịch Louis Holdings; 5 cô gái bị lừa bán vào một quán karaoke ở Cần Thơ với giá 250 triệu đồng;...

Đến nhà con gái là chị Võ Thị L. (SN 1991) để chở cháu ngoại đi học, ông Võ Đình Phùng (SN 1955, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) bàng hoàng phát hiện chị L. đã tử vong trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Còn chồng chị L. là anh Huỳnh Hậu (SN 1985) có vết cắt trên cổ, dù thương tích rất nặng nhưng vẫn còn thoi thóp thở và được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra vụ án mạng. (Xem chi tiết)

Lợi dụng lúc bố mẹ vắng nhà, Bùi Văn Long (SN 2000, trú tại Thường Tín) – là nhân viên quán vịt ở quận Đống Đa (Hà Nội) rủ bé gái (SN 2009, là con của chủ quán vịt) xem “phim người lớn” và quan hệ tình dục nhiều lần với nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can Long về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

Sau khi mua 'xác' các công ty làm ăn thua lỗ, cựu Chủ tịch Louis Holdings - Đỗ Thành Nhân thực hiện kịch bản 'thổi giá' cổ phiếu bằng việc mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh chéo trong nhóm để tăng tính thanh khoản, viết bài đăng lên mạng xã hội nhằm 'lùa gà', sau đó chốt lời thu lợi bất chính số tiền 153 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Đỗ Thành Nhân; Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CK Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc CK Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính CK Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Louis Holdings) về tội “thao túng thị trường chứng khoán”. (Xem chi tiết)

Nghe tiếng kêu cứu từ bên trong ngôi nhà ở ven đường thuộc ấp Thanh Ba (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc), người dân chạy đến kiểm tra phát hiện cụ bà H.T.T (78 tuổi) đã bị con ruột là Trần Ngọc Anh (52 tuổi) chém tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tạm giữ đối tượng Anh (52 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận việc ra tay sát hại mẹ ruột, xuất phát từ tranh cãi chuyện gia đình. (Xem chi tiết)

Tin lời quảng cáo ‘việc nhẹ lương cao’ trên mạng xã hội, 5 cô gái có tuổi đời từ 14 – 22 tuổi ngụ các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Long An bị Nguyễn Hoàng Phong (18 tuổi, Đồng Nai) lừa bán cho Lê Thị Bích Phượng (41 tuổi, Kiên Giang) - là quản lý tiếp viên phục vụ của quán karaoke Thu Ngân 2 (ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) với giá 250 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phong và Phượng để điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. (Xem chi tiết)

Ông Vi Ngọc Tuấn (49 tuổi), Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì không cấp gần 5 tấn gạo của Nhà nước cho các hộ dân trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Theo cơ quan công an, sau khi chiếm đoạt số gạo nêu trên ông Tuấn đã sử dụng một phần để nấu rượu, một phần cho gia đình em dâu, bán 4 tạ gạo còn lại cho một người hàng rong với giá 3,2 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Sau khi bị tạm giữ hình sự, tại cơ quan công an, Lê Tùng Lâm (SN 1995, quê Thái Nguyên) tài xế taxi chở Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) - nghi can giết người đã có lời khai ban đầu về vụ việc nam thanh niên bị đâm tử vong, cô gái đi cùng bị “bắt cóc” trên phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cách đây ít hôm. Tài xế này cho biết quá trình di chuyển trên xe không bị Thức uy hiếp hay đe doạ. (Xem chi tiết)