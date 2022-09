Công an Phan Thiết bác tin đồn tạm giữ ‘tiểu thư sang chảnh Tina Dương’

TPO - Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mời Tina Dương lên làm việc. Sau đó, cô này về nhà chứ cơ quan công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi.

Ngày 23/9, trao đổi với Tiền Phong, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã mời N.T.V.A. (thường được gọi với tên Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) lên làm việc.

“Đây là buổi làm việc rất bình thường. Sau đó, A. về nhà chứ công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Hiện tại, cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo”, ông Khánh nói.

Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, quá trình điều tra cần thời gian, liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thể thông tin thêm. Công an Phan Thiết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận về vấn đề này.

Trước đó, Công an TP Phan Thiết nhận được đơn của ông N.H.N (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) tố cáo N.T.V.A tự xưng là người của “Tổng cục 5” và là giám đốc một công ty ở tỉnh Bình Thuận rồi dùng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Sau khi làm việc với công an, “Tiểu thư sang chảnh” Tina Dương đã được người thân bảo lãnh về và cam kết sẽ đến trình diện, làm việc khi có yêu cầu triệu tập.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố Tina Dương 'dàn dựng', lừa hàng loạt người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Những người tố cáo cho rằng, cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, rủ họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Nhóm các nạn nhân đã tập hợp lại để cùng gửi đơn tố cáo V.A và truy tìm cô này để báo cho cơ quan công an xử lý.