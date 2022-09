Bản tin Hình sự: Hai chị em làm chủ chuỗi cơ sở massage trá hình

TPO - TIN NÓNG ngày 22/9: Rủ người yêu dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ; Công an TPHCM thông tin vụ hoa hậu quý bà tố bị đánh ở trụ sở công an phường; Giết người, cướp tài sản để trả tiền thua cá độ bóng đá; Bắt quả tang 5 nữ nhân viên massage bán dâm...

Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý 2 cơ sở massage trá hình do chị em Hà Thị Nguyệt và Hà Văn Trưởng làm chủ. Trước đó, kiểm tra tiệm massage Lộc Phát và Phước Lộc Thọ, công an bắt quả tang 5 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các nhân viên nữ khai, cơ sở không massage bình thường mà có các gói massage kích dục. Để thu hút khách, 2 chị em Nguyệt, Trưởng làm ngơ cho nhân viên nữ thỏa thuận với khách bán dâm tại chỗ, mỗi lượt giá 600 ngàn đồng.

Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", liên quan đến sai phạm trong đền bù, tái định cư tại “Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ xử lý Đào Minh H (34 tuổi) và Trần Thị P (33 tuổi, Bắc Ninh, bạn gái H) về hành vi dàn dựng vụ bắt cóc, tống tiền người thân. Không xin được 50 triệu đồng của mẹ là bà Phùng Thị M để nộp phí đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, H rủ P đi mua tiết lợn bôi lên mặt, giả cảnh bị “xã hội đen” đánh, trói ở phòng trọ rồi lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho mẹ, đòi bà H 130 triệu đồng mới thả người. (Xem chi tiết)

Thấy người lạ là ông T.V.H (SN 1984) bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn do có dấu hiệu say xỉn trước cổng 1 chung cư, L.T.O (SN 1984, từng đạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2019) đứng ra quay phim, xúi giục ông H không chấp hành yêu cầu của công an. Khi bị tổ công tác yêu cầu không gây cản trở việc đi lại, xuất trình giấy tờ, O không làm theo mà tiếp tục gây rối. Sau đó, tổ công tác mời O về trụ sở công an để làm việc. Tại đây, O yêu cầu có luật sư mới làm việc, sau đó tự ý bỏ về. Chiều hôm sau, O quay lại trụ sở công an, trình báo bị hành hung, trên đầu có vết trầy xước nhẹ và đang phục hồi. Qua trích xuất camera, công an TP HCM khẳng định, từ khi O đến và rời khỏi trụ sở, không ghi nhận vết thương chảy máu trên đầu. (Xem chi tiết)

Công an Bắc Giang vừa phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng do Lê Văn Mạnh (SN 1983, huyện Lục Nam) cầm đầu. Được biết, từ tháng 2/2019 đến nay, Mạnh tạo lập và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 trong ứng dụng M88 để thực hiện hành vi mua bán điểm ảo (tiền ảo trong trò chơi) tương đương với số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 20 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn G (22 tuổi) tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Theo cáo trạng, do nợ nần vì thua độ bóng đá nên G đến quán cà phê ở TP Rạch Giá gặp chị N. T. D để mua dâm, nhằm cướp tài sản. Khi đến phòng chị D, G kẹp cổ chị này khiến chị bất động, rồi tìm tài sản trong túi xách nạn nhân. Khi thấy cơ thể chị D phản ứng, G tiếp tục dùng sợi dây túi xách siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó G lấy trong túi xách nạn nhân hơn 87 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số trang sức. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia do Đặng Thị Huệ (51 tuổi) cầm đầu; thu giữ 56 bánh heroin, 12,4kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Được biết, sau khi nhập ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng, Huệ phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ khắp các tỉnh. (Xem chi tiết)