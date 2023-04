Bản tin Hình sự: Lý do nữ du khách nước ngoài rút tố cáo bị 'hiếp dâm' trên tàu du lịch

TPO - TIN NÓNG ngày 10/4: Khách làng chơi sát hại gái bán dâm vì mâu thuẫn tiền ‘vui vẻ’; Điều tra vụ việc hai người tử vong nghi do uống rượu thuốc; Lí do nữ du khách nước ngoài không truy cứu hình sự người hiếp dâm mình trên tàu...

Chị R.C.A (19 tuổi, du khách nước ngoài) tố cáo với công an rằng bản thân nghỉ đêm trên tàu neo đậu tại khu vực Quai Tơ, vịnh Lan Hạ thì bị P.V.H (SN 1989, Quảng Ninh), là nhân viên làm việc trên tàu hiếp dâm. Khi làm việc với Công an huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), chị R.C.A lại cho biết do uống rượu bia nên không làm chủ được bản thân và không nhớ các diễn biến sau đó. Vì thế, nữ du khách nước ngoài đã làm đơn xin không giám định và không truy cứu hình sự đối với nam nhân viên tàu du lịch.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hà Văn Vụ (22 tuổi, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Vụ thuê nhà nghỉ để ở và gọi một cô gái bán dâm đến “vui vẻ” với giá 1,5 triệu đồng. Sáng hôm sau, cô gái bán dâm yêu cầu Vụ trả số tiền 2,5 triệu đồng. Trong lúc hai bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát, Vụ đã sát hại nạn nhân.

Công an Bình Định vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng thông qua trang web http://agbong88.com và bắt giữ Đào Xuân Hiền (SN 1990, TP Quy Nhơn) là chủ mưu và cầm đầu đường dây này. Theo điều tra, Hiền sử dụng tài khoản Master OK3910 có hạn mức khoảng 10 tỷ đồng để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thể thao trên mạng.

Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) – đối tượng sát hại nữ kế toán vì mâu thuẫn để điều tra về tội “Giết người”.

Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang điều tra vụ việc ông Phan Văn C (SN 1961) và ông Phan Văn Ch (SN 1967) uống rượu thuốc (rượu do ông C tự ngâm từ các loại cây) rồi tử vong. Trước đó, sau khi uống rượu xong, ông C đi ngủ. Đến sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông C tử vong. Cũng trong sáng 5/4, ông Ch đến gia đình ông C phúng viếng, thấy chai rượu thuốc của ông C nên đã lấy để uống. Sau đó không lâu, ông Ch có nhiều biểu hiện lạ và tử vong.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố ông Ngô Duy Bình (SN 1972, làm việc ở một chi nhánh ngân hàng ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà) - người điều khiển xe Mercedes gây tai nạn khiến bà Đoàn Thị V.A tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.