Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lí do bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm các nghệ sĩ

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: Khởi tố bị can vụ cô gái bị lột đồ, cắt tóc giữa đường ở Bình Dương; Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng do không hợp tác điều tra; Bất ngờ với lí do bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm các nghệ sĩ Việt...