Bản tin Hình sự: Dâm ô nữ sinh lớp 8, thầy giáo bị gia đình nạn nhân tố cáo

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Sơn Hà (27 tuổi, giáo viên Trường THCS Xuân Diệu) để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện tin nhắn giữa Hà và một nữ sinh lớp 8 cùng trường có quan hệ trên mức tình cảm. Sau đó, Hiệu trưởng trường báo cáo với cơ quan chức năng là do nữ sinh tự tạo Facebook giả nhắn tin qua lại với Hà nhằm gây mất uy tín cho thầy và nhà trường. Lập tức, phụ huynh của nữ sinh yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Tại công an, Hà thừa nhận có nhắn tin gạ tình với nữ sinh. Ngoài ra, bị can còn thừa nhận có nhiều hành vi dâm ô với nữ sinh do "lương tâm cắn rứt" chuyện vu oan nữ sinh nên đã thú nhận.

Bộ Công an kết luận, quá trình thực hiện chủ trương đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19, Vũ Anh Tuấn với nhiệm vụ là Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, đã chỉ đạo bị can Vũ Sỹ Cường (thành viên Tổ tham mưu) nghiên cứu, đề xuất và soạn thảo văn bản trình bị can Vũ Anh Tuấn duyệt, ký nháy trước khi trình bị can Trần Văn Dự ký văn bản trả lời Bộ Ngoại giao. Tuấn là người trực tiếp liên hệ yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp tham gia chuyến bay với chi phí từ 50 – 200 triệu đồng/1 chuyến bay.

VKSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp truy tố Ninh Thị Vân Anh (tức tiểu thư sang chảnh Tina Dương, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trước đó, Vân Anh thuê ô tô tự lái rồi mang xe bán cho anh H với giá 450 triệu đồng và đã nhận 390 triệu đồng. Sau đó, Vân lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô để cho anh H để tạo lòng tin.

Công an huyện Đăk Tô (Kon Tum) đang xác minh, điều tra vụ hai vợ chồng ông Đ.N.L và bà T.T.H bị tố chiếm đoạt 27,8 tỷ đồng của 13 người dân. Theo đơn trình báo, trước và sau Tết nguyên đán, vợ chồng ông L vay mượn 27,8 tỷ đồng của nhiều người dân trong huyện rồi tuyên bố vỡ nợ. Thời gian đầu, khi mới được cho vay mượn tiền, đôi vợ chồng này luôn trả đúng hẹn, lãi suất sòng phẳng. Thậm chí, nhiều người đem tài sản tích cóp, đi vay mượn tiền từ ngân hàng và những người khác cho vợ chồng ông L vay để hưởng lãi suất chênh lệch.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giam Phan Thị Hòa (SN 1986, Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Hòa đầu tư ngoại hối và làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nói cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn. Mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng. Nhờ thủ đoạn này, Hòa đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của 9 bị hại.

Công an tỉnh Thanh vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng, bắt giữ Trần Võ Minh Quân (SN 2000); Ngô Ngọc Anh Khoa (SN 1998) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 1993). Theo điều tra, các đối tượng đặt mua các loại vũ khí vừa nêu từ nhiều nơi trong và ngoài nước rồi cất giấu tại kho hàng bí mật và liên tục thay đổi địa điểm kho hàng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Song song với đó, các đối tượng sử dụng tài khoản trên kênh Youtube để đăng tải, quảng cáo và mua bán các loại vũ khí.