Bản tin Hình sự: Công an nói về Deepfake phần mềm lừa đảo giả dạng người thân

TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Bắt kẻ chuyên đột nhập quán nhậu, trộm bia; Khởi tố người phụ nữ trồng gần 600 cây thuốc phiện trong vườn; Phát hiện cháu ngoại làm điều tàn ác với ông bà...

Nghe tiếng hô hoán thất thanh từ nhà ông Đào Quang Lâm (SN 1938), hàng xóm và lực lượng chức năng huyện Kim Động (Hưng Yên) nhanh chóng có mặt thì phát hiện ông Lâm đang bị cháu ngoại là Nguyễn Xuân Phú (SN 1993) dùng dao đâm. Cạnh đó là thi thể bà Mạc Thị Huệ (SN 1942, bà ngoại Phú) với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Công an Bình Dương cảnh báo, gần đây xuất hiện việc các đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI), để tạo ra các sản phẩm công nghệ âm thanh, hình ảnh và video làm giả người ngoài đời thực với độ chính xác rất cao, giống hệt người thân của bị hại để lừa chuyển tiền. Nếu gặp trường hợp này, người dân cần bình tĩnh gọi điện thoại trực tiếp để xác thực, không gọi điện qua ứng dụng như Zalo, Messenger (Facebook), Viber, Telegram,.... Mặt khác, người dân không đăng nhập vào đường link hoặc các website lạ do đối tượng gửi qua tin nhắn; tuyệt đối không cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác với bất kỳ lý do nào.

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần DAP – Vinachem hơn 1,5 tỷ đồng vì hành vi “Xây, lắp đặt đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường” và “Xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường”.

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Hạc (22 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Hạc liên tiếp đột nhập các quán nhậu trên địa bàn, lấy gần 80 thùng bia để bán.

Công an TP Ninh Bình đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1985), về hành vi Cố ý gây thương tích. 6 tháng trước, do mâu thuẫn từ việc tham gia giao thông nên Đạt chuẩn bị dao nhọn, đi theo ông N.V.G (59 tuổi, cán bộ Cục thuế Ninh Bình) để đâm ông này rồi bỏ trốn về tỉnh Hòa Bình cho đến khi ra đầu thú.

Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) đã khởi tố Hạng Thị Cá (SN 1991) về hành vi trồng cây thuốc phiện. Trước đó, công an phát hiện Cá đang trồng 585 cây thuốc phiện trong vườn nhà. Cá khai rằng đã xin hạt giống cây thuốc phiện của một phụ nữ lạ mặt bên đường. Sau đó, Cá đã đem số hạt trên về nhà cất và khoảng 1 tháng sau mới đem ra vườn sau nhà để gieo trồng nhằm lấy nhựa thì bị bắt giữ.