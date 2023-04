BẢN TIN HÌNH SỰ: Chi tiết lời khai của giám đốc sát hại nữ kế toán

TPO - TIN NÓNG ngày 1/4: Chi tiết lời khai của Giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán, Án mạng sau lời nhắc nhở vặn nhỏ loa karaoke; Dùng video, ảnh ‘nóng’ cưỡng dâm người yêu cũ; Xông vào nhà trọ ở Bình Dương hiếp dâm, cướp dây chuyền...

Liên quan đến vụ án Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - nghi can sát hại nữ kế toán Công ty TNHH Vinh Nhuận vì mâu thuẫn, công an Bình Dương đã dẫn giải Wu đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Theo đó, sau khi sát hại nạn nhân, Wu giấu ô tô vào vườn cao su cách hiện trường khoảng 10km, rồi mang theo hơn 700 triệu đồng dự định trốn về nước (Trung Quốc) bằng đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, khi nghi can đi đến tỉnh Gia Lai thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Thấy hàng xóm là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1966) bật nhạc để hát karaoke tại nhà, anh Nguyễn Anh Tuấn (hàng xóm) sang góp ý rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Anh Tuấn gọi Nguyễn Đức T (37 tuổi) đến để giải quyết mâu thuẫn trong khi Sơn gọi vài người bạn đến nhà, rồi hai nhóm xô xát đánh nhau.Trong lúc ẩu đả, Sơn đâm nhiều nhát trúng anh T, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tạm giữ Sơn để điều tra vụ việc.

Phạm Văn Chánh (SN 1995) “nổ” rằng Công an TP Đà Nẵng đang khởi tố điều tra một vụ cưỡng đoạt tài sản có liên quan đến công ty của ông N.T.C (trú Quảng Nam) và hứa sẽ giúp "chạy án" nên ông C đã gửi cho đối tượng 100 triệu đồng. Tương tự, Chánh tự xưng là cán bộ điều tra đến gặp hai người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đang có con bị khởi tố về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và ra giá 160 triệu đồng để giảm nhẹ hình phạt cho con của 2 người phụ nữ. Sau khi nhận tiền, Chánh chặn liên lạc của 2 phụ nữ này. Công quan quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Chánh để điều tra.

Công an TP Huế vừa bắt tạm giam Châu Văn T (SN 1998) để điều tra về hành vi cưỡng dâm. Trước đó, T và chị Nguyễn Thị H (SN 2003) yêu nhau và nhiền lần quan hệ tình dục, mỗi lần như vậy, T đều chụp ảnh, quay video để lưu giữ. Sau khi chia tay, T đã gửi ảnh, video có nội dung nhạy cảm cho H, yêu cầu chị này phải đi nhà nghỉ quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán hình ảnh ra bên ngoài. Vì lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán, chị H đã miễn cưỡng đến nhà nghỉ theo yêu cầu của T.

Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã di lý Nguyễn Văn Mến (22 tuổi, quê Trà Vinh) từ huyện Củ Chi (TPHCM) về Bình Dương, để điều tra hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. Trước đó, Mến xông vào nhà trọ của một cô gái trên địa bàn phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên) để cướp sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cô gái. Tiếp đó, Mến dùng vũ lực để hiếp dâm nạn nhân.

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) đang điều tra đối tượng Nguyễn Lê Học Thi (SN 2002) để làm rõ hành vi giả danh Công an nhân dân. Khám xét nhà đối tượng, công an thu giữ 1 bộ trang phục Cảnh sát giao thông, 1 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm và 2 phù hiệu, một thẻ mang tên Nguyễn Nhựt Trường, chức vụ Trưởng Công an thuộc đơn vị Công an huyện Tháp Mười. Thi khai, mua số đồ này trên Facebook với giá 2 triệu đồng để ra oai.