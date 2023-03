Bản tin Hình sự: Lộ lý do nữ kế toán nghi bị giám đốc sát hại dã man

TPO - TIN NÓNG ngày 30/3: Camera ghi lại cảnh nữ kế toán bị tấn công, sát hại; Trưởng đoàn thanh tra và 5 thành viên bị bắt vì nhận hối lộ; Nghi án con trai ngáo đá sát hại mẹ ruột dã man; Xác minh thông tin 2 người dân bấm ra 4 biển số đẹp, có ngũ quý 8;...

Liên quan đến vụ sát hại nữ nhân viên kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy, trước khi bị sát hại, nữ kế toán đã phải quỳ gối xuống đất trước mặt người đàn ông. Song vẫn bị người đàn ông đánh, dùng hung khí tấn công và lôi ra khỏi phòng làm việc. Kẻ tình nghi gây ra vụ án mạng được xác định là Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Theo thông tin từ nhân viên của công ty, cách đây khoảng 2 tuần giữa nạn nhân và người đàn ông nói trên có cãi nhau về việc công ty bị mất tài sản. Những ngày sau đó hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng.

Tự biết có sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trồng rừng, nên Trưởng ban quản lý rừng của các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã liên hệ và thống nhất đóng góp tiền hàng trăm triệu đồng để hối lộ đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi sai phạm. Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 9 đối tượng là Trưởng ban và nguyên Trưởng ban Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện về hành vi Đưa hối lộ và 6 đối tượng trong Đoàn Thanh tra về hành vi Nhận hối lộ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nghe tiếng la hét thất thanh từ ngôi nhà trong con hẻm trên đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12), nên người dân chạy tới kiểm tra thì thấy một cô gái hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu, ở bên trong có một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tay dính máu cầm hung khí la hét. Cạnh bàn máy may là thi thể của một phụ nữ khoảng 60 tuổi không còn nguyên vẹn. Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt tìm cách khống chế nam thanh niên nhưng người này không hợp tác và có biểu hiện nghi ngáo đá. Danh tính nghi phạm được xác định là Lê Văn Vàng (34 tuổi), con ruột của nạn nhân.

Đang di chuyển trên tỉnh lộ 414 (ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội), chị Đ.T.T. (25 tuổi) bị 2 đối tượng đi xe máy, không gắn biển kiểm soát, áp sát rồi chặn đầu, ép chị T. dừng xe. Sau đó, 2 đối tượng này dùng kiếm chém vào xe máy của nạn nhân để cướp xe máy mang đi bán. Qua điều tra, truy vết, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ N.T.C. (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhậu với bạn đến rạng sáng, Huỳnh Thanh Tuấn (34 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chạy về nhà trọ. Trong lúc lái xe máy lưu thông trên đường 2 Tháng 9 (phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến gần giao lộ đường Nguyễn Thiện Thuật, Tuấn tông xe vào 2 người phụ nữ đang đi bộ qua đường để ra phía sông Hàn tập thể dục. Hậu quả khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương. Công an quận Hải Châu đã tạm giữ hình sự Tuấn để làm rõ vụ gây tai nạn chết người.

Công an huyện Cẩm Mỹ và Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh thông tin về việc các cá nhân bấm biển số "đẹp" và quy trình bấm biển số tại Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc 2 người (1 nam, 1 nữ) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Người đàn ông đã bấm được biển số 60B6-888.89, 60B6-888.86 cho chiếc xe Suzuki RGV120 và SH150i; người phụ nữ bấm được biển số 60B6-888.88 và 60B6-888.68 cho 2 chiếc xe máy hiệu Yaz. Theo nguồn tin, 2 người bấm được 4 biển số "đẹp" trên là 2 vợ chồng làm nghề kinh doanh xe máy ở địa phương.

Công an tỉnh Hà Nam đã đồng loạt kiểm tra hành chính 6 chi nhánh kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh và lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ. Theo đó, cơ quan chức năng kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…