Bản tin Hình sự: Cụ ông 74 tuổi bị tuyên 13 năm tù vì hiếp dâm bé gái

TPO - TIN NÓNG NGÀY 28/3: Bắt giữ người đàn ông hiếp dâm con riêng người tình; Khởi tố nhân tình của mẹ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá; Người phụ nữ bị hàng xóm đánh chết; Cụ ông 74 tuổi bị tuyên 13 năm tù vì hiếp dâm bé gái 4 tuổi...

TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thuân (74 tuổi) 13 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, ông Thuân thấy bé N (lúc ấy 4 tuổi) chơi một mình trước cửa nhà mình nên đưa bé vào nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại. Bị đau, bé N bỏ chạy ra chỗ bà nội rồi cùng bà đi về. Sau đó, bà nội phát hiện cháu N bất thường nên hỏi thì biết cháu gái bị xâm hại. Do đó, người bà đã đi trình báo công an về hành vi của ông Thuân.

Liên quan đến việc nhiều người bị bắt quả tang đánh bạc poker trong một khách sạn ở Vĩnh Phúc vào rạng sáng 21/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án và đang phân loại, xem xét khởi tố bị can đối với một số đối tượng là người chơi golf, chủ doanh nghiệp bị bắt quả tang trong vụ việc.

VKSND huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã phê chuẩn lệnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thành (48 tuổi) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, từ tháng 10/2022 đến 21/3/2023, Thành đã nhiều lần có hành vi giao cấu trái ý muốn đối với con riêng mới 13 tuổi của người tình.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ là Lê Văn Bậm (44 tuổi) bạo hành và ép hút ma túy, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Bậm về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý". Công an cũng đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) có hành vi hành hạ, ngược đãi và dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Do mâu thuẫn, Trần Văn Hoàng (53 tuổi) dùng hung khí đánh bà T.N.P (68 tuổi) tại đoạn đường nông thôn ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Thậm chí, dù bà P gục tại chỗ, nhưng ông Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Hậu quả, bà P tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang tạm giữ Hoàng để điều tra về vụ việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử các bị cáo liên quan vụ sát hại ông Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân ‘xa lộ’), HĐXX cho rằng, bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi) – chủ mưu vụ sát hại phạm tội không có tính chất côn đồ như nhận định của đại diện Viện Kiểm sát. Bị cáo Linh không có tình tiết tăng nặng, nhưng có tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên đã tuyên phạt Linh 18 năm tù về tội Giết người. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân đối với Linh.

Công an huyện Phong Điền vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Nẵng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khi bị tổ công tác xã Phong Bình ra hiệu lệnh dừng khai thác cát trên sông Ô Lâu, Nẵng xúc cát đổ xuống sông trong khi đồng bọn là Võ Văn Khoa (SN 1988) bỏ chạy. Khi đò máy của công an áp sát, Nẵng dùng sào tre chống trả, tấn công vào đầu một công an viên gây thương tích, phải khâu 3 mũi.