Bản tin Hình sự: Đi học thêm, bé gái bị chồng của cô giáo dâm ô

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã khởi tố Trần Hữu Đ (SN 1968) về tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, ngoài thời gian dạy học ở Trường tiểu học Đài Sơn, vợ Đ là cô giáo Nguyễn T.T còn đảm nhận dạy kèm cho 6 học sinh lớp 5 (trong đó có em N, SN 2012), bao gồm việc đưa các học sinh về nhà ăn uống, ngủ trưa và học thêm đến cuối buổi chiều. Một lần, trong lúc cháu N đang nằm ngủ trên giường thì ông Đ đã dùng tay và miệng sờ mó vùng nhạy cảm của cháu N trong khi cô T đang đi ra bên ngoài.

Liên quan đến vụ việc bé A. T (3 tuổi) bị hành hạ và ép hút ma túy, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã bắt giữ Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ ruột bé T) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, người tình của Nguyên). Bước đầu, cả hai khai nhận là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé trai.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã truy bắt, triệu tập 18 thanh thiếu niên (chưa kể người bị thương) để điều tra vụ đánh chém nhau trên đường phố thuộc phường B’Lao. Theo điều tra, H.X.K (17 tuổi) và N.Đ.P (16 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do P là bạn trai mới của cô gái từng yêu K. Do đó, cả hai rủ thêm đồng bọn, mang theo dao, rựa để hẹn gặp nhau tại đường tránh TP Bảo Lộc để “nói chuyện”. Sau đó, nhóm này truy đuổi, dùng hung khí chém 3 nhát vào tay và lưng K.

Dự kiến ngày 20/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của ông Phùng Anh Lê (cựu Đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội). Trước đó, ông Lê kháng cáo cho rằng bản thân không có tội và bị oan. Ba đồng phạm khác là các cựu thuộc cấp của ông này từng công tác tại các đơn vị thuộc Công an quận Tây Hồ không kháng cáo. Bản án sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử hồi tháng 8/2022, tuyên ông Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ".

Sau khi báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Thêm vụ chặt hạ gỗ rừng Tây Yên Tử” phản ánh tình trạng gỗ rừng đặc dụng Tây Yên Tử bị khai thác trái phép ở xã An Lạc (huyện Sơn Động), trong đó chủ yếu là gỗ táu và gỗ lim, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Động khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung phản ánh của báo Tiền Phong. Đồng thời, Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu xem xét trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan liên quan trong việc buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng (nếu có).

Anh A.N (24 tuổi, huyện Đăk Hà) chở một đầu đạn từ rẫy mì về nhà bố vợ là ông A Tu (56 tuổi) ở cùng làng. Sau đó, anh N dùng rựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Hậu quả, anh N tử vong tại chỗ; A.P (4 tuổi, con trai anh N.) tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, chị Y.K (22 tuổi, vợ anh N.) cùng A.T (12 tuổi, con trai ông A Tu) và A.Th. (12 tuổi, cháu ruột ông A Tu) bị thương, hiện đang được điều trị.