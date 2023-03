Bản tin Hình sự: Tin nóng vụ bé 3 tuổi nghi bị hành hạ và ép hút ma túy khi ở với mẹ

TPO - TIN NÓNG ngày 25/3: Tạm giữ giáo viên bị tố xâm hại tình dục nữ sinh lớp 9; Đi thu tiền hàng cho công ty rồi chiếm đoạt gần 300 triệu đồng; Tin nóng vụ bé 3 tuổi nghi bị hành hạ và ép hút ma túy khi ở với mẹ...

Liên quan đến clip bé trai A.T (3 tuổi) bị người đàn ông xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy, anh T.M.T (31 tuổi) đã tới Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) trình báo và cho biết là cha ruột của bé T. Theo đó, do mâu thuẫn nên vợ anh là N.T.N (23 tuổi) đưa con gái là A.N (5 tuổi) và bé T ra ngoài sống với người đàn ông tên L.V.B (44 tuổi, không rõ lai lịch). Sau đó, anh T đón con gái về nuôi vì biết chị N sử dụng ma túy. Mới đây, anh T mượn điện thoại chị N và phát hiện các đoạn clip anh B và chị N cho con trai sử dụng chất nghi là ma túy đá nên tải về rồi đăng thông tin lên trang cá nhân.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Huy (SN 2000) về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra, lợi dụng việc là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Bạc Liêu và có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách, Huy đã chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.

Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang khẩn trương truy bắt, triệu tập và tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên để điều tra nguyên nhân vụ hỗn chiến xảy ra trên đường phố thuộc địa bàn phường B’Lao. Trước đó, một số thanh niên chạy bộ, số khác đi trên nhiều xe máy, vác theo gậy, dao, kiếm, mã tấu để đánh chém nhau. Hậu quả, H.X.K (17 tuổi) bị chém gục tại chỗ.

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố Nguyễn Thế Anh (35 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (24 tuổi), để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh Anh ngồi phía sau đặt một chân ở gác chân sau, chân còn lại duỗi dài trên xe, chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe. Trong khi đó, Ngân ngồi phía trước, tay ôm vào người Anh để thực hiện đổi người lái khi đang chạy xe máy lên đèo Hải Vân chơi.

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng đập phá cây ATM Ngân hàng Thương mại CP Đông Á trên đường Lê Duẩn nhưng danh tính nghi phạm chưa được tiết lộ. Trước đó, người dân phát hiện cây ATM bị cạy phá, hư hỏng hoàn toàn, két sắt chứa tiền bị kẻ gian lấy mất, hệ thống điện cũng bị sự cố.

Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã có thông báo về việc tạm giữ thầy L.V.H - giáo viên trường THCS Tân Dân, xã Hùng Tiến để điều tra nghi án quan hệ tình dục với một học sinh lớp 9. Được biết, thầy H là giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh trong vụ việc, thời gian qua, thầy H có tổ chức dạy thêm cho nhiều học sinh tại nhà và nữ sinh đã đến học.