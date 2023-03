Bản tin Hình sự: Doanh nhân Hoàng Hường bị công an mời làm việc

TPO - TIN NÓNG ngày 23/3: Bắt đối tượng hiếp dâm con riêng của người tình; Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên xách 11kg ma túy; Doanh nhân Hoàng Hường bị công an mời lên làm việc...

Công an tỉnh Hà Giang đã gửi giấy mời tới bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, Hà Nội) lên làm việc do liên quan tới phát ngôn gây phản cảm khi gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin" và gọi món ăn mèn mén là "cám lợn". Trước đó, Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang đã có văn bản đề nghị xem xét, xử lý hành vi của Hường, vì có phát ngôn xúc phạm đến món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc.

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Huy Lân (SN 1962, nguyên Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Coma 18) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty CP Coma 18”. Được biết, việc khởi tố ông Lân liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Công an Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Y Đinh Ayun (28 tuổi, TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Ayun lợi dụng lúc người tình không ở nhà đã 2 lần khống chế để hiếp dâm bé gái 12 tuổi là con gái riêng của người tình.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Hương Vang”, Công ty cổ phần Hương Vang chính là đơn vị sở hữu thương hiệu Vodka Men’ tại Việt Nam. Trước đó, công an nhận được đơn tố giác của ông L.V.C, trong đó ông C tố cáo ông P.K.K (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hương Vang) có hành vi "chiếm giữ trái phép tài sản và chiếm đoạt con dấu, tài liệu của Công ty CP Hương Vang".

Liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, mới đây Công an TP HCM đã mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý.

Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các điểm kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn 9 huyện và thành phố Bắc Giang. Theo đó, các tổ công tác tập trung kiểm tra về một số nội dung liên quan về giấy phép kinh doanh, việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Đỗ Quang Mạnh (22 tuổi) mức án chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, thấy ông Y.T.B (57 tuổi, nghệ sỹ nổi tiếng của Tây Nguyên) chạy ô tô lấn làn, Mạnh đuổi theo và vượt lên chặn đầu xe của ông B rồi hai bên xảy ra ẩu đả. Sau đó, Mạnh lấy con dao để sẵn trên xe đâm nhiều nhát khiến ông B tử vong.