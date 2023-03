Bản tin Hình sự: Chồng đánh chết vợ rồi nói dối bị tai nạn để gia đình lo hậu sự

TPO - TIN NÓNG ngày 20/3: Một bị hại đề nghị khởi tố điều tra 46 Youtuber trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng; Điều tra vụ nam shipper gục chết cạnh xe máy bên vệ đường; Chồng đánh chết vợ rồi nói dối bị tai nạn để gia đình lo hậu sự...

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ hành vi giết người đối với Lê Anh Sơn (SN 1986). Theo điều tra, Sơn và vợ là chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1991) cãi nhau, sau đó Sơn đánh đập chị Thuận khiến chị này bị thương, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Để che giấu hành vi phạm tội, Sơn chở vợ về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và gia đình làm lễ tang. Tuy nhiên, do gia đình chị Thuận nghi vấn chị này bị sát hại nên đã tố giác với cơ quan chức năng.

Công an TPHCM đã mời bà Đinh Thị Lan (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến làm việc để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Đáng chú ý, người này không yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại, song kiến nghị khởi tố điều tra vai trò đồng phạm của 46 Youtuber.

Công an TP Hải Phòng vừa khám xét 1 container chứa khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu từ châu Phi. Đây là vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng được cơ quan chức năng triệt phá. Được biết, lô hàng được chuyển tải tại Singapore nhằm che dấu tuyến đường vận chuyển; tên hàng hóa được mô tả bằng ngôn ngữ không phổ thông và sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Đồng thời, trên đơn vận hàng hóa được khai báo là hạt lạc.

Mới đây, một người nam khoảng 31 tuổi, mặc áo khoác của hãng xe giao hàng công nghệ điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng về trung tâm thành phố. Khi gần đến giao lộ với đường Phạm Hữu Lầu, người này cho xe dừng lại bên đường rồi bất ngờ gục ngã rồi tử vong. Ngay sau đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh có nội dung về việc nạn nhân bị đâm chết. Tuy nhiên, một nhân chứng cho biết việc lan truyền trên mạng là không đúng. Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an Đồng Nai đã bắt giữ Hoàng Viết Tới (33 tuổi); Nguyễn Quang Cường (33 tuổi) và Bùi Vũ Nhật Huy (18 tuổi), để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ các loại vũ khí quân dụng. Trước đó, các đối tượng mua thiết bị mang về nhà của Cường để lắp ráp các loại súng bắn đạn chì, đạn hơi và sửa chữa các loại súng quân dụng khác.

Cảnh sát giao thông (CSGT) Đắk Lắk vừa phát hiện, bắt giữ Bùi Văn Thế (SN 1992, Nghệ An) và Phan Thị Hà Giang (SN 1989, Gia Lai) khi hai đối tượng đang vận chuyển 199 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng hơn 300kg.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi, TPHCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Phương đến nhà anh L.V.T để đòi nợ nhưng không gặp nên đối tượng đã vào nhà khống chế cháu L.A.T (4 tuổi, con của anh T) để uy hiếp buộc anh T và người nhà phải trả nợ. Đối tượng này đã đổ xăng lên người, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T không trả nợ.