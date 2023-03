Khởi tố đối tượng mang xăng khống chế bé 4 tuổi để đòi nợ

TPO - Ngô Quý Phương mang theo can xăng, khống chế cháu bé 4 tuổi đe dọa đốt nhà, tự thiêu để đòi nợ.

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 10/3, Ngô Quý Phương mang theo một can xăng tìm đến nhà anh L.V.T tại Khu phố 4A (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để đòi nợ.

Đến nơi, thấy không có anh T ở nhà, Phương đã vào nhà khống chế cháu L.A.T (4 tuổi, con của anh L.V.T) để uy hiếp buộc anh T và người nhà phải trả nợ. Đối tượng này đã đổ xăng lên người, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T không trả nợ.

Nhận được thông tin, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và Công an TP Biên Hòa tìm cách khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu cháu T và ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

Tại cơ quan công an, Ngô Quý Phương khai, trong quá trình làm ăn, đối tượng này đã nhận lại công trình xây dựng do anh T làm chủ thầu. Anh T còn nợ Phương số tiền 680 triệu đồng từ năm 2020.

Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, đối tượng tìm đến nơi ở của anh T và phát hiện bé T ở nhà một mình nên đã đột nhập vào nhà, khóa cửa khống chế rồi dùng xăng đe dọa để đòi nợ.