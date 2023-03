Bản tin Hình sự: Gã đàn ông nước ngoài 'cuỗm' hơn 700 triệu đồng trong nháy mắt

TPO - TIN NÓNG ngày 18/3: Trộm gần 2 tỷ đồng của chủ tiệm thuốc, nữ nhân viên lĩnh 12 năm tù; Bắt tên trộm thay tên, đổi họ để trốn truy nã suốt 30 năm; Cách "cuỗm" hơn 700 triệu đồng trong nháy mắt của gã đàn ông nước ngoài...

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa khởi tố Sordia Gia (SN 1968, quốc tịch Georgia) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Gia vào cửa hàng vàng bạc và nói có nhu cầu đổi tiền Việt sang đô la với giá trị 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Sau đó, nhân viên cửa hàng đưa tiền cho Gia, Gia liền chia đều tiền vào 3 phong bì khác nhau đã chuẩn bị trước. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Gia đánh tráo bằng 3 phong bì khác có đặc điểm giống 3 phong bì ban đầu nhưng bên trong chỉ chứa 1 tờ 100 USD rồi trả lại cho nhân viên cửa hàng với lý do không mang đủ tiền Việt để đổi.

TAND Trà Vinh vừa tuyên phạt Bùi Trúc Ly (SN 1988) mức án 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, do gia đình khó khăn, chồng bệnh nặng nên trong quá trình làm thuê tại nhà thuốc, Ly nhiều lần lấy trộm tiền (mỗi lần từ 2 – 4 triệu đồng) với tổng giá trị gần là 1,9 tỷ đồng.

Bị TAND huyện Diễn Châu (Nghệ An) kết án 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa” cách đây 30 năm, Nguyễn Văn Trực (SN 1963) bỏ trốn vào Đắk Lắk, rồi đổi tên thành Phạm Minh Thành (SN 1965) lấy vợ, sinh con. Đến năm 1992, đối tượng đưa gia đình vào TP Cần Thơ sinh sống. Mới đây, Thành vừa bị Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an Cần Thơ bắt giữ.

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tạm giữ Đinh Duy Giáp (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Dân (24 tuổi, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, Giáp và Dân được giao đi đòi nợ anh T. Do nhiều lần xuống nhà tìm gặp anh T để đòi nợ nhưng chỉ gặp người nhà nên Giáp và Dân tạt sơn để hăm dọa và gây áp lực để trả nợ.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự “Buôn lậu; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội”, Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ông Nguyễn Công Thọ, Chủ tịch UBND phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến 'bảo kê' nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long. Trước đó, lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm trên nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Công an Nghệ An đã khởi tố Ma Thị Ngoan (SN 1981, huyện Nghi Lộc) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". Theo điều tra, Ngoan cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái. Các bị hại trong đường dây mà Ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ trên địa bàn.