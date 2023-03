Bắt đối tượng ‘làm ảo thuật’ chiếm 30.000 USD của tiệm vàng

TPO - Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa khởi tố một đối tượng người nước ngoài để điều tra, làm rõ hành vi lừa đổi tiền ngoại tệ, chiếm đoạt 30.000 USD tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn.

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can SORDIA GIA (SN 1968, quốc tịch GEORGIA) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn gần một tháng trước.

Trước đó, chiều tối ngày 27/2, đối tượng SORDIA GIA vào cửa hàng vàng bạc số 96D phố Chợ Hàng, phường Đông Hải (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) giao dịch ngoại tệ.

Là người nước ngoài và không nói được tiếng Việt, đối tượng chủ động sử dụng phần mềm dịch trên mạng để giao tiếp với anh P.Đ.D là nhân viên cửa hàng về nhu cầu đổi tiền Việt sang đô la với giá trị 30.000 USD.

Tại cửa hàng, anh P.Đ.D đưa cho khách 30.000 USD, người nước ngoài nhận tiền, chia đều tiền vào 3 phong bì khác nhau đã chuẩn bị trước. Đáng chú ý, mỗi phong bì mà vị khách ngoại quốc để tiền đều có 1 ô nhỏ là nilon có thể nhìn vào bên trong.

Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, vị khách này nhanh chóng đánh tráo bằng 3 phong bì khác có đặc điểm giống 3 phong bì ban đầu nhưng bên trong chỉ chứa 1 tờ 100 USD rồi trả lại cho nhân viên cửa hàng với lý do không mang đủ tiền Việt để đổi.

Để làm tin, vị khách ngoại quốc cất 3 phong bì chứa tiền giả vào cặp da vàng có khóa số rồi để lại cửa hàng nhằm tạo lòng tin. Sau đó, người này nói về nhà lấy thêm tiền Việt còn thiếu và sẽ quay lại đổi cặp chứa tiền.

Sau khi vị khách nước ngoài rời đi mà không thấy quay lại, anh P.Đ.D nghi ngờ nên mở cặp kiểm tra thì phát hiện bên trong chỉ có 1 tờ 100 USD và đống giấy lộn. Ngay sau đó, cửa hàng vàng bạc này đã trình báo công an.

Còn đối tượng SORDIA GIA sau khi chiếm đoạt được 30.000 USD đã cùng đối tượng GURTSKAIA ROMAN (SN 1976, quốc tịch GEORGIA) lên sân bay Nội Bài bay vào TP Hồ Chí Minh để tìm cách di chuyển sang Campuchia chạy trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Công an TP Hồ Chí Minh đã ập đến bắt giữ 2 đối tượng này và tang vật.