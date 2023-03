Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị chém chết vì 'nhẩy xe' của anh em nghiện

TIN NÓNG ngày 16/3: 'Siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị án tù chung thân, ngân hàng phải trả lại tiền; Công an điều tra vụ dùng điếu cày đánh chết người; Người đàn ông bị anh em nghiện chém chết vì giở thói 'hai ngón'...

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Phan Hoàng Vinh (31 tuổi) và em ruột của Vinh là Lê Hoàng Việt (28 tuổi), để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, do tức giận việc Trần Hùng Lĩnh (41 tuổi) lấy xe máy của mình bỏ chạy về hướng phà An Hòa nên Vinh cầm theo con dao, rồi kêu Việt đuổi theo. Sau đó, Vinh cầm hung khí lao xuống phà chém Lĩnh gục chết tại chỗ, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết, Vinh và Việt đều là đối tượng ma túy. Vinh từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. (Xem chi tiết)

Xảy ra cãi vã vì 33 triệu đồng tiền lãi nợ, bà T (38 tuổi) bị con nợ là Nguyễn Thị Vuông dùng hung khí tấn công nhiều phát vào đầu dẫn đến bất tỉnh. Cho rằng bà T đã chết, Vuông sau đó trói chân nạn nhân, cho thi thể vào bao tải giấu sau nhà dự định sẽ đem chôn vài hôm sau đó. Cùng ngày hôm đó, Vuông bị công an xã triệu tập do tình nghi liên quan việc bà T mất tích, Vuông không khai báo nên được cho ra về. Do lo sợ bị phát giác nên bà Vuông kéo thi thể nạn nhân ném xuống bể biogas, đậy nắp lại như cũ. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 14/12/2022, bà Vuông bị tuyên phạt tử hình nhưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi) mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hà Thành cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn và nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để nhiều ngân hàng tin tưởng, cho vay tổng cộng 433 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn vì chuyện dựng nhà mới, nên L.V.G và anh họ là L.V K lao vào xô xát. Sau đó, G cầm điếu cày đánh khiến anh K tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) điều tra, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), hiện nay, có tới 52 tỉnh thành xuất hiện chiêu trò lừa đảo giả danh cảnh sát phòng cháy, chữa cháy bán tài liệu, yêu cầu tập huấn. Theo điều tra, sau khi sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, người mua phải trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Tuy nhiên, người mua không thể liên lạc với số điện thoại của người gửi sau khi đã thanh toán. (Xem chi tiết)

Công an Đắk Nông vừa bắt tạm giam Lê Thương (SN 1992, Bình Định), Tô Văn Giản (SN 1973, Đắk Nông) cùng Nguyễn Á (SN 1991, Phú Yên) về hành vi về 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, các đối tượng đã gian dối, giả mạo cán bộ trợ lý giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, làm giả các hồ sơ, tài liệu để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo hòng chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng của một giám đốc công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Phước. (Xem chi tiết)