Bản tin Hình sự: Hát karaoke trong xóm trọ, người đàn ông bị đâm tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 14/3: Hát karaoke trong xóm trọ, người đàn ông bị đâm chết; Gã trai nhảy sông tự vẫn sau khi chĩa súng vào thiếu nữ bóp cò; Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm bé gái 7 tuổi; Nghi người mẹ dùng búa sắt đánh con ruột tử vong.

Đêm khuya, thấy anh T.V.T. (32 tuổi, quê ở Quảng Bình, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) vẫn hát karaoke cùng bạn bằng loa kẹo kéo trong xóm trọ, Lê Công Bình (31 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) ra nhắc nhở, đề nghị ngừng hát, tắt nhạc đi ngủ thì 2 bên xảy ra cãi vã, Bình đã rút dao đâm anh T. chết tại chỗ. Sau khi gây án mạng, Bình đến trụ sở Công an phường Hòa Khánh Nam đầu thú. Công an TP Đà Nẵng quyết định tạm giữ Bình về hành vi “Giết người”.

Trong lúc chở bạn gái đi trên đường, Dương Văn Khải (25 tuổi, trú thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) bị Nguyễn Minh Khánh (trú TP Quảng Ngãi) và Nguyễn Nhật Trung (trú huyện Tư Nghĩa) cùng nhiều thanh niên khác chặn đầu xe, đuổi đánh do có mâu thuẫn từ trước nên đã rút dao đâm vào Khánh, Trung và một thanh niên khác. Hậu quả, Trung bị đâm thương tích nặng đã tử vong. Còn Khánh cũng bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố Khải về tội giết người. (Xem chi tiết)

Do có mâu thuẫn tình cảm với em T. (17 tuổi, quê Kiên Giang) nên Trịnh Trọng Tần (35 tuổi, quê Thanh Hoá) tìm đến công ty của T. (tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) để nói chuyện. Khi bị T. từ chối tình cảm, Tần rút súng nhắm thẳng đối phương rồi bóp cò. Tuy nhiên, súng không nổ, Tần dùng búa đánh T. bị thương nặng rồi bỏ chạy ra cầu Đồng Nai nhảy sông tự tử nhưng bất thành. Đối tượng Tần sau đó đã đến Công an đầu thú. Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự Tần để điều tra hành vi “giết người”. (Xem chi tiết)

Sau khi đi nhậu về, Y.K.N. (SN1996, trú Ea Tul, huyện Cư M’gar) xin mẹ 5 triệu đồng nhưng bà H Mĭm Niê trả lời không có. Nam thanh niên đã có lời lẽ lăng mạ và đe dọa sẽ giết, khiến người mẹ bực tức. Khi N. về phòng nằm ngủ, bà H Mĭm Niê lấy búa sắt đập vào đầu, vùng ngực, lưng khiến nạn nhân tử vong. Gia đình sau đó đã đưa bà H Mĭm Niê tới cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người. Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ án. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khám xét nơi ở, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài - nhân viên Chi Cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) về hành vi “Nhận hối lộ”. Ông Đương bị bắt được cho là có liên quan vụ án “Trốn Thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, do Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra. Liên quan vụ án này, Cơ quan ANĐT trước đó đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Rủ bé gái (7 tuổi) cùng đi bắt ốc, sau đó Nguyễn Minh Thuận (51 tuổi, quê Bình Dương) đưa bé đến khu vực ao sen thuộc khu phố Khánh Lợi, (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên). Lợi dụng khu vực này vắng người, Thuận đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái và bị một người dân đi ngang qua phát hiện và tri hô. Gã yêu râu xanh này đã hoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Thuận để điều tra hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. (Xem chi tiết)

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở GTVT, Công an TP, Văn phòng UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh “Hà Nội: Xuất hiện cò dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm hành chính công”. Trong đó, giao Công an TP chỉ đạo công an các quận tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trật tự công cộng tại khu vực xung quanh trụ sở khu liên cơ số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La; chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin theo phản ánh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “cò mồi”, chèo kéo người dân khi làm thủ tục hành chính. (Xem chi tiết).