Bản tin Hình sự: Đôi nam nữ bị nhóm cướp 'nhí' chặn đường cướp xe máy trong đêm

Với vai trò là Phó Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (TP Hà Nội), ông Mai Văn Quân đã đưa tiền cho các đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam khi thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe để được bỏ qua các lỗi, thiếu sót trong hồ sơ để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Quân về tội Đưa hối lộ. Đồng thời, cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Mai Đức Truyền (chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới) vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của Công ty Tiên Phong.

Nhóm cướp "nhí" rủ nhau đi cướp tài sản trong đêm, khi đến trước số nhà 248 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện một đôi nam nữ đang chở nhau. Các đối tượng đã dùng dao đe dọa và cướp xe máy của 2 người này. Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Dương Minh Đức, Đào Tuấn Toàn, Đào Minh Huy, Nguyễn Đình Tiến Đạt (cùng SN 2007, ở tại Hà Nội) và Vũ Hải Đăng (SN 2006) về hành vi "Cướp tài sản".

Mâu thuẫn dẫn tới xô xát, T.K.N (16 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đã dùng dao Thái Lan mang theo trong người đâm vào vùng ngực D.T (16 tuổi, ngụ cùng xã) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, N bỏ hung khí lại hiện trường, về nhà nói với người thân rồi đến cơ quan Công an đầu thú. N khai, thấy bạn mình bị đánh, do muốn bênh vực bạn nên đã dùng dao đâm nạn nhân. Được biết N hiện là học sinh lớp 10 của một Trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành, còn nạn nhân D.T là lao động tự do.

Liên quan đến sai phạm trong các gói thầu mua sắm thiết bị dạy học trong giai đoạn 2017-2019 xảy ra tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Thuỷ (SN 1971) và Trần Văn Tuân (SN 1978) lần lượt là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty CP CNTT Lam Hồng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Những vi phạm này được xác định xảy ra tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP CNTT Lam Hồng và các đơn vị liên quan.

Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip nữ sinh L.T.N.D (14 tuổi, lớp 8 trường THCS Phú Thịnh, Vĩnh Long) bị nhóm bạn chặn đường đánh hội đồng. Không chỉ đánh, nhóm nữ sinh còn reo hò, cổ vũ cho hành vi bạo lực. Mặc dù D. đã nằm xuống đường, ôm đầu khóc vì đau, liên tục xin tha nhưng nhóm này vẫn thay nhau dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp khiến nữ sinh phải nhập viện. Bước đầu, Công an huyện Tam Bình xác định, có 12 nữ sinh tham gia đánh hội đồng D. và đa số là học sinh trường THCS-THPT ở huyện Tam Bình. Công an yêu cầu giám định thương tích của D. xử lý theo quy định pháp luật.

Chị N.T.H (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đang dọn dẹp, quét rác trước cửa hàng mỹ phẩm của mình trên đường Phan Văn Hớn (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ một thanh niên điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc điện thoại di động. Dù đối tượng ra tay bất ngờ, chị H vẫn kịp phản ứng, giằng co qua lại, sau đó chộp lấy nắm xe máy của kẻ cướp làm cả hai cùng phương tiện ngã xuống đường rồi nhanh tay rút chìa khóa xe, buộc đối tượng trả lại tài sản đã cướp. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hóc Môn xác định Nguyễn Văn Đạt (34 tuổi, ngụ quận 12) là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Liên quan đến vụ 'nhốt' 2 cán bộ khi đi kiểm tra công trình xây dựng không phép trên đường Hòa Bình (khóm 4, phường 7), Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giữ người trái pháp luật". Trước đó, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 52,5 triệu đồng đối với ông Đào Chí Tâm (SN 1989, ngụ TP Bạc Liêu). Ông Tâm là người nhốt 2 cán bộ đi kiểm tra công trình xây dựng không phép của ông.