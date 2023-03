Bản tin Hình sự: Cô gái trẻ và cha dượng tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa

TPO - TIN NÓNG ngày 11/3: Cô gái trẻ và cha dượng tử vong trong phòng trọ khóa trái cửa; Khởi tố thầy giáo và cụ ông 68 tuổi hiếp dâm nữ sinh ở Hà Tĩnh; Đối tượng trốn truy nã bị bắt khi đang ở cùng bạn gái tại Sa Pa; Điều tra vụ chơi hụi, 64 người bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng;...

Nghe tiếng la hét trong một phòng trọ trên hẻm đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông, quận 7), người dân chạy sang kiểm tra thì thấy phòng trọ này cửa khóa trái nên trình báo công quan. Khi lực lượng chức năng phá cửa, vào trong phòng trọ thì phát hiện một người đàn ông và một cô gái đã tử vong, trên cơ thể cả hai người đều có vết thương nghi do vật nhọn gây ra. Qua xác minh, cô gái tên L. (17 tuổi, quê An Giang, công nhân), còn người đàn ông tên M. (46 tuổi, thợ hồ) là cha dượng cô L. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an thị xã Sa Pa đã bắt giữ thành công đối tượng bị truy nã Lương Thanh Miều (SN 1991, trú tại thôn Chiềng 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) khi đang lẩn trốn tại phòng trọ của bạn gái ở phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa. Trước đó, Miều bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội truy tố về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. TAND TP Hà Nội xử phạt Miều 27 tháng tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Miều đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú. (Xem chi tiết)

Tại cơ quan điều tra, ông Đ.M.T. (52 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Thụ Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và ông P.V.Đ. (68 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) là hàng xóm với em T. (học sinh lớp 7, cùng trú xã Phù Lưu) đều khai nhận có quan hệ tình dục với nữ sinh này. Mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, hai người này cho bé gái từ 10.000 đến 20.000 đồng. Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông T. và ông Đ. để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

64 công dân ở các xã Quảng Bình, Quảng Khê, Quảng Hợp, Quảng Ninh, Quảng Ngọc và thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương tố cáo L.Th.Th. (SN 1979, trú tại xã Quảng Bình) chiếm đoạt tiền chơi hụi (phường) với tổng số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cung cấp thông tin về biến động tài sản là bất động sản từ thời điểm tháng 1/2020 đến nay của vợ chồng L.Th.Th. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, Lê Minh Quang và Nguyễn Mạnh Tường - hai Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 61-08D đóng trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Công an tỉnh Bình Dương cũng bắt tạm giam hai đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm nói trên. Cả 4 đối tượng trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ". (Xem chi tiết)

Mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T. (tại KP4A, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để đòi nợ số tiền 680 triệu đồng cho mượn trước đó, Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khống chế cháu A.T. (4 tuổi con của anh T.) rồi đổ xăng xuống nền nhà và vào người mình, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T. không trả nợ. Nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã tới hiện trường thuyết phục Phương nhưng đối tượng không chấp hành. Sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã khống chế Phương, giải cứu thành công bé gái. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa phá thành công chuyên án, bắt 13 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền tại xóm Tân Đông (xã Đồng Văn), thu giữ 125 triệu đồng. Đây là nhóm đối tượng đánh bạc hoạt động khá kín kẽ, có bố trí đối tượng cảnh giới. Địa điểm đánh bạc thường ở khu vực rừng núi, cách xa khu vực dân cư. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã ra lệnh tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. (Xem chi tiết)